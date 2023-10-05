عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مفاجأة في توقعات عالم الزلازل الهولندي.. ماذا سيحدث خلال شهر أكتوبر؟

عالم الزلازل الهولندي
عالم الزلازل الهولندي

الخطر لا يزال قائما.. بعد تحذير عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس قبل ساعات قليلة، أصدرت اليابان تحذيرًا صباح الخميس من احتمالية حدوث موجات مد "تسونامي" بارتفاع متر واحد للجزر الموجودة قبالة شبه جزيرة إيزو على الساحل الشرقي للبلاد. 

تم رفع التحذير بعد ساعتين تقريبًا، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي ضرر. 

وجاء التحذير عقب وقوع زلزال بقوة 6.6 درجة حسب التقديرات الأولية، والذي وقع قرب جزيرة توريشيما في المحيط الهادي على بعد حوالي 550 كيلومترًا جنوب طوكيو.

كارثة طبيعية تهدد اليابان بعد وقوع زلزال قوي| ماذا يحدث؟

بعد اليابان.. زلزال قوي يضرب إندونيسيا

حذر منه العالم الهولندي.. زلزال قوي يضرب اليابان ومخاوف من تسونامي

بقوة 6.2 ريختر.. زلزال مدمر يضرب بلدة كالايان في الفلبين

تحذير من تسونامي اليابان 

لم يشعر سكان الجزر أو منطقة طوكيو بالزلزال، ولكن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت من احتمال وصول موجات تسونامي بارتفاع يصل إلى متر واحد إلى المناطق الساحلية للجزر. 

تم رصد تسونامي صغير بارتفاع حوالي 30 سم في منطقة يايني بجزيرة هاتشيجو. 

الجدير بالذكر أن اليابان تعد واحدة من أكثر البلدان عرضة للزلازل في العالم، حيث تسبب الزلزال العنيف في عام 2011 في حدوث تسونامي دمرت مناطق شمال اليابان وأدت إلى حوادث في محطة فوكوشيما النووية.

توقعات العالم الهولندي 

قبل وقوع الزلزال في اليابان بساعات، قام العالم الهولندي فرانك هوجربيتس بنشر تغريدة على حسابه في تويتر يحذر فيها من نشاط زلزالي على جانبي صفيحة بحر الفلبين. 

ونصح المواطنين بالبقاء في حالة تأهب إضافية تحسبًا لأي حدث قادم في الفلبين وتايوان واليابان، حيث تضمنت التغريدة صور خرائط توضح المناطق المحتملة للخطر.

وكان العالم المثير للجدل قد حذر من 3 أيام حرجة من شهر أكتوبر، حددها من الأول إلى الثالث، مع إمكانية الزيادة أو النقصان بيوم أو يومين.

ووقع زلزالان بقوة 6.3 و5.3 درجة وبفارق نصف ساعة تقريبا شمال غربي نيبال، الثلاثاء، مما أدى إلى حدوث هزات في المنطقة. 

وقال المركز الوطني لرصد الزلازل والأبحاث في نيبال إن مركز الزلزالين، كان في منطقة باجهانج شمال غربي نيبال، بالقرب من الحدود الهندية، مما أدى إلى انهيار عدة منازل وإصابة 16 شخصا على الأقل ووقوع انهيارات أرضية وقطع طريق رئيسي، كما شهدت الفلبين بعدها هزة أرضية بقوة 6.4 درجة.

ماذا سيحدث في أكتوبر؟

في آخر نشراته التي يقدمها عبر SSGEOS، أكد هوجربيتس مرة أخرى على التحذيرات المتعلقة بالفترة من 1 إلى 3 أكتوبر، نتيجة لتواجد زوايا قائمة للكواكب، وهذا يزيد من الاحتمالية الزلزالية، ومع ذلك، يعتمد حدوث هذه الهزة الأرضية على حالة قشرة الأرض.

وأضاف هوجربيتس، أنه من المحتمل حدوث تجمع لهزات قوية بنحو 6 درجات على مقياس ريختر، وقد يكون لدينا نشاط زلزالي أكبر خلال الأيام المقبلة، بحيث يمكن أن يصل إلى منتصف ست درجات، وربما قد يحدث زلزال بقوة 7 درجات.

العالم الهولندي عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس أخبار عالم الزلازل الهولندي زلزال اليابان توقعات العالم الهولندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور مفاجئ.. قرار عاجل من أحمد فتوح بشأن انتقاله لصفوف الأهلي

مفاجأة سعيدة من الحكومة للمواطنين الأسبوع المقبل.. تفاصيل

إصابة هاني الناظر بمرض خطير .. ومنشور مؤثر من نجله | شاهد

الأهلي في 24 ساعة| كولر يطلب رحيل هذا اللاعب.. وصدام بين "الأحمر" ونجمه السابق

دولة عربية تعلن حظر السحب النقدي والمعاملات بـ الدولار الأمريكي.. تفاصيل

الفيسبوك مقلوب بسببه.. قصة هاني الناظر مع المرض الخطير

إعصار في الزمالك| صدمة بسبب لشبونة.. فتوح يحسم جدل الانضمام للأهلي.. وثنائي "الأبيض" خارج المنتخب

100 شهيد وأكثر من 120 جريحا حصيلة حادث الكلية الحربية بسوريا

موضوعات متعلقة

السيسي وإفريقيا.. شمس القارة تشرق من مصر القاهرة

مشروعات معالجة المياه وتبطين الترع.. إنجازات وزارة الري في 9 سنوات

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

قائد قوات الدفاع الجوي لـ"صدى البلد":نمتلك أقوى المنظومات الدفاعية على مستوى العالم

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

وتستمر قاطرة البناء والتنمية.. الإنتاج الحربي 9 سنوات من الإنجازات تحت قيادة الرئيس السيسي

دعاء ثاني يوم من ذي الحجة .. يفتح لك الأبواب المغلقة

ترشيحاتنا

بعد جدل إغلاق كليات قمة..خبير: مقترح غير مقبول بدون دراسة مستفيضة |خاص

سناء منصور: إسرائيل أدانت ما قدمناه في مونت كارلو خلال انتصار أكتوبر

وكيل المخابرات الأسبق: كتاب خلف خطوط العدو متاح في مكتبات المدارس

بعد أزمتها مع ميدو عادل..أول ظهور لـ لقاء سويدان في مهرجان الإسكندرية

الأهلي يكشف مصير قلب دفاعه وحقيقة رحيله عن الفريق

كلنا واحد.. مد المبادرة لشهر إضافي لتوفير السلع بأسعار مخفضة| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تظاهرة في حب الطبيب.. تفاصيل الحالة الصحية لـ هاني الناظر

تصميم مختلف.. منى زكي تثير ضجة بفستانها| شاهد

فستان جريء.. رانيا يوسف تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

بملابس كاجوال.. نسرين طافش تستعرض جمالها عبر إنستجرام | شاهد

فيديو

في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف»

ادعوا له بالشفاء.. تفاصيل مرض هاني الناظر ورسالة نجله| فيديو

تطورات حالة الطقس في مرسى مطروح.. الأمطار توقفت| فيديو

رقص محمود حميدة يضعه في مرمى النقد بعد وصلة مع أميرة حداد.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

اﻟﻤﺰﻳﺪ