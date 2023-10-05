مفاجأة في توقعات عالم الزلازل الهولندي.. ماذا سيحدث خلال شهر أكتوبر؟

الخطر لا يزال قائما.. بعد تحذير عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس قبل ساعات قليلة، أصدرت اليابان تحذيرًا صباح الخميس من احتمالية حدوث موجات مد "تسونامي" بارتفاع متر واحد للجزر الموجودة قبالة شبه جزيرة إيزو على الساحل الشرقي للبلاد.

تم رفع التحذير بعد ساعتين تقريبًا، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي ضرر.

وجاء التحذير عقب وقوع زلزال بقوة 6.6 درجة حسب التقديرات الأولية، والذي وقع قرب جزيرة توريشيما في المحيط الهادي على بعد حوالي 550 كيلومترًا جنوب طوكيو.

تحذير من تسونامي اليابان

لم يشعر سكان الجزر أو منطقة طوكيو بالزلزال، ولكن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت من احتمال وصول موجات تسونامي بارتفاع يصل إلى متر واحد إلى المناطق الساحلية للجزر.

تم رصد تسونامي صغير بارتفاع حوالي 30 سم في منطقة يايني بجزيرة هاتشيجو.

الجدير بالذكر أن اليابان تعد واحدة من أكثر البلدان عرضة للزلازل في العالم، حيث تسبب الزلزال العنيف في عام 2011 في حدوث تسونامي دمرت مناطق شمال اليابان وأدت إلى حوادث في محطة فوكوشيما النووية.

توقعات العالم الهولندي

قبل وقوع الزلزال في اليابان بساعات، قام العالم الهولندي فرانك هوجربيتس بنشر تغريدة على حسابه في تويتر يحذر فيها من نشاط زلزالي على جانبي صفيحة بحر الفلبين.

ونصح المواطنين بالبقاء في حالة تأهب إضافية تحسبًا لأي حدث قادم في الفلبين وتايوان واليابان، حيث تضمنت التغريدة صور خرائط توضح المناطق المحتملة للخطر.

وكان العالم المثير للجدل قد حذر من 3 أيام حرجة من شهر أكتوبر، حددها من الأول إلى الثالث، مع إمكانية الزيادة أو النقصان بيوم أو يومين.

ووقع زلزالان بقوة 6.3 و5.3 درجة وبفارق نصف ساعة تقريبا شمال غربي نيبال، الثلاثاء، مما أدى إلى حدوث هزات في المنطقة.

وقال المركز الوطني لرصد الزلازل والأبحاث في نيبال إن مركز الزلزالين، كان في منطقة باجهانج شمال غربي نيبال، بالقرب من الحدود الهندية، مما أدى إلى انهيار عدة منازل وإصابة 16 شخصا على الأقل ووقوع انهيارات أرضية وقطع طريق رئيسي، كما شهدت الفلبين بعدها هزة أرضية بقوة 6.4 درجة.

ماذا سيحدث في أكتوبر؟

في آخر نشراته التي يقدمها عبر SSGEOS، أكد هوجربيتس مرة أخرى على التحذيرات المتعلقة بالفترة من 1 إلى 3 أكتوبر، نتيجة لتواجد زوايا قائمة للكواكب، وهذا يزيد من الاحتمالية الزلزالية، ومع ذلك، يعتمد حدوث هذه الهزة الأرضية على حالة قشرة الأرض.

وأضاف هوجربيتس، أنه من المحتمل حدوث تجمع لهزات قوية بنحو 6 درجات على مقياس ريختر، وقد يكون لدينا نشاط زلزالي أكبر خلال الأيام المقبلة، بحيث يمكن أن يصل إلى منتصف ست درجات، وربما قد يحدث زلزال بقوة 7 درجات.