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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ممر إنساني جديد.. جيش الاحتلال: الطريق الرئيسي بين شمال وجنوب غزة ساحة قتال

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأثنين، عن ممر إنساني جديد في جنوب قطاع غزة، مع تقدمه في خان يونس.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور باللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي "اكس X"، إن الطريق السريع الرئيسي بين الشمال والجنوب في غزة، صلاح الدين، في المناطق شمال شرق خان يونس هي "ساحة قتال".

وأضاف أدرعي: "القتال والتقدم العسكري لجيش الدفاع في منطقة خان يونس لا يسمحان بتنقل المدنيين عبر محور صلاح الدين في المقاطع الواقعة شمالي وشرقي مدينة خان يونس، يشكل محور صلاح الدين في هذه المقاطع ساحة قتال فمن الخطورة بمكان الوصول إليه!".

وتابع أن جيش الدفاع الإسرائيلي سيسهل حركة المدنيين عبر طريق جانبي إلى الغرب من خان يونس.

وأضاف: "سيكون المرور من منطقتي رفح وخان يونس نحو دير البلح ومخيمات وسط غزة متاحا عبر الطرق التالية: طريق الرشيد الساحلي وشارع الخوض في دير بلح".

 

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