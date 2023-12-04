حكومة الاحتلال: الحرب على غزة تكلف إسرائيل 51 مليار دولار

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن الكلفة الأولية للحرب على قطاع غزة بلغت 51 مليار دولار صعودًا من تقديرات سابقة وصلت لـ44 مليار دولار.

وكان وزير خارجية الاحتلال الاسرائيلي، إيلي كوهين، التقى اليوم الاثنين، مع رئيس منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ماتياس كورمان، وأخبره أن الاقتصاد الإسرائيلي قوي ويمكنه تلبية مطالب الحرب المستمرة مع حماس.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال كوهين: "دخلت إسرائيل الحرب في غزة في وضع اقتصادي قوي ولديها القدرة على تقديم أفضل استجابة لاحتياجات الاقتصاد".

وتوقع كوهين أن الحرب لن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد وأن إسرائيل ستشهد فترة نمو بعد الحرب.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية عن كورمان توقع نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 4.5٪ في عام 2025.

وفي الأسبوع الماضي، خفضت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي توقعات الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل إلى 2.3% في عام 2023 من 2.9٪ المتوقعة في يونيو، وإلى 1.5٪ في عام 2024 مقابل 3.3٪ في السابق، قائلة إن الحرب كان لها "تأثير كبير" على الاقتصاد الإسرائيلي.