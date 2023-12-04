إصابات بالجملة.. انتشار بكتيريا خطيرة بين جنود الاحتلال في قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن بكتيريا "الشيغيلا" تنتشر بشكل خطير وغير عادي بين جنود الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فقد تم تسجيل إصابات بالجملة بالإسهال والأمراض المعوية.

ورجحت الصحيفة نقلا عن مصادر طبية عبرية، أن السبب وراء انتشار البكتيريا هو وجود سوء تخزين للمواد الغذائية.

وأضافت الصحيفة أنه من أبرز نتائج الفحوصات التي أجريت للجنود اكتشاف بكتيريا تسبب مرض الزحار (التهاب واضطراب في الأمعاء)، وتسبب في كثير من الحالات إسهالا شديدا وارتفاعا في درجة الحرارة.

ونقلت الصحيفة عن أطباء عالجوا الجنود إن التبرعات الغذائية وظروف تخزينها إضافة إلى نقل الطعام وتحضيره هي السبب، والنتيجة تؤدي إلى إصابة الجنود.

ويقول مدير وحدة الأمراض المعدية في مستشفى أسوتا العام في أشدود الدكتور تال بروش: "لقد تفشى مرض الإسهال بين الجنود في الجنوب، وفي مناطق التجمع، وفي وقت لاحق أيضا بين الجنود الذين ذهبوا إلى القتال داخل غزة".

وأضاف "لقد تم تشخيص الإصابة ببكتيريا الشيغيلا التي تسبب مرض الزحار، وهذا مرض خطير للغاية، وتتم الإصابة ببكتيريا الشيغيلا من خلال الاتصال المباشر بين شخص وآخر أو من خلال الطعام".