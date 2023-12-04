عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابات بالجملة.. انتشار بكتيريا خطيرة بين جنود الاحتلال في قطاع غزة

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن بكتيريا "الشيغيلا" تنتشر بشكل خطير وغير عادي  بين جنود الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فقد تم تسجيل إصابات بالجملة بالإسهال والأمراض المعوية.

ورجحت الصحيفة نقلا عن مصادر طبية عبرية، أن السبب وراء انتشار البكتيريا هو وجود سوء تخزين للمواد الغذائية.

وأضافت الصحيفة أنه من أبرز نتائج الفحوصات التي أجريت للجنود اكتشاف بكتيريا تسبب مرض الزحار (التهاب واضطراب في الأمعاء)، وتسبب في كثير من الحالات إسهالا شديدا وارتفاعا في درجة الحرارة.

ونقلت الصحيفة عن أطباء عالجوا الجنود إن التبرعات الغذائية وظروف تخزينها إضافة إلى نقل الطعام وتحضيره هي السبب، والنتيجة تؤدي إلى إصابة الجنود.

ويقول مدير وحدة الأمراض المعدية في مستشفى أسوتا العام في أشدود الدكتور تال بروش: "لقد تفشى مرض الإسهال بين الجنود في الجنوب، وفي مناطق التجمع، وفي وقت لاحق أيضا بين الجنود الذين ذهبوا إلى القتال داخل غزة".

وأضاف "لقد تم تشخيص الإصابة ببكتيريا الشيغيلا التي تسبب مرض الزحار، وهذا مرض خطير للغاية، وتتم الإصابة ببكتيريا الشيغيلا من خلال الاتصال المباشر بين شخص وآخر أو من خلال الطعام".

بكتيريا الشيغيلا جنود الاحتلال قطاع غزة الإسهال والأمراض المعوية مرض الزحار انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل إخلاء سبيل حسين الشحات في قضية الشيبي

سيارته المتهشمة وصورة الوداع الأخير.. فاجعة وفاة أشرف عبد الغفور| القصة الكاملة

رسميا.. وزير شؤون الديوان يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ أمير الكويت

4 ساعات خطر على هؤلاء.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من هذه الظاهرة اليوم

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

سعر البيع| قرار عاجل من الحكومة بشأن السكر.. إلزام المستوردين وفواتير إلكترونية| تفاصيل

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

بعد سقوط كروان مشاكل..عقوبات رادعة تواجه التيك توكر والمذيعة بسبب فيديو المطبخ

استشهاد 50 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف مدرستين بـ غزة

الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بمبادرة سياسية تنهي الحرب

محدش هيدخلها تاني| أبطال مسلسل “وبقينا اتنين” يرفضون التصوير بنفس الفيلا.. والسبب الراحل طارق عبدالعزيز

طاقم تحكيم صومالي لمواجهة الزمالك وساجرادا الأنجولي بالكونفدرالية الأفريقية.. اعرف موعد المباراة

تحذير عاجل من تركيا لـ إسرائيل بشأن استهداف قادة حماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 نجوم فى ظهور نادر بجنازة الراحل أشرف عبد الغفور

حنون على الكل.. فيديو جديد لجد الشهيدة "روح الروح" من غزة|شاهد

فستان ليلى علوي في مهرجان البحر الأحمر يثير ضجة| سعره غير متوقع

بحضور نخبة من النجوم.. ريهام عبدالغفور تتلقى عزاء والدها بالمقابر| صور

فيديو

اللي هيقول غير كده هزعل منه.. عايدة فهمي: الوسط الفني محترم

بعد أنباء خروجها من السباق الرمضاني.. يسرا: صعب جدا تقديم 30 حلقة

بعلم فلسطين وصورة "روح الروح".. فنان يعبر عن دعمه لغزة بطريقة مبهرة| شاهد

هرب إلى سوهاج.. تفاصيل سقوط التيك توكر كروان مشاكل بعد الفيديو الفاضح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ