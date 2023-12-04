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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأفريقي يقترح تمديد فترة عمل مراقبي وقف إطلاق النار في إثيوبيا

الاتحاد الأفريقي
الاتحاد الأفريقي

اقترح الاتحاد الأفريقي تمديد فترة ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي للرصد والتحقق والامتثال (AU-MVCM) لوقف إطلاق النار في إثيوبيا لمدة عام.

وطرح هذا الاقتراح خلال الاجتماع الثالث للجنة المشتركة لـ MVCM لعملية السلام الإثيوبية في 01  ديسمبر 2023.

وكان الاجتماع يهدف إلى مراجعة التقدم والتحديات والفرص في تنفيذ اتفاق الوقف الدائم للأعمال العدائية (COHA) الذي تم التوقيع عليه في 2 نوفمبر 2022، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد " الإثيوبية.

ووفقا لما ذكرته اللجنة الدائمة المعنية بحقوق الإنسان، فقد اختتمت اللجنة اجتماعها "بتأكيد الطرفين مجددا على التزامهما بالتنفيذ الكامل للاتفاق، والحاجة إلى تسريع عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإعادة توطين النازحين، وضرورة إطلاق حوار سياسي لمعالجة القضايا العالقة من لجنة تنسيق الشؤون الإنسانية الدائمة"، 

واقترحت اللجنة أيضًا تمديد ولاية الآلية من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر وتعد الآلية عنصرًا حاسمًا في اتفاق بريتوريا لوقف الأعمال العدائية الدائم (CoHA) الموقع بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراي الشعبية، والذي أنهى الحرب التي بدأت قبل عامين من الاتفاق. 

وتحدد المادة 11 من اتفاقية العمل الإنساني مدة ستة أشهر لولاية خبراء المراقبة "من تاريخ نشر الخبراء"، ولكنها تسمح بإمكانية التمديد "بناء على الاتفاق مع الأطراف".

وفي يونيو 2023، كان الاتحاد الأفريقي قد مدد بالفعل حدود ولاية آلية الهجرة والتنسيق حتى ديسمبر 2023.

وحضر الاجتماع الثالث للجنة المشتركة ممثلون عن حكومة إثيوبيا والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي واللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي كما حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الثلاثة: أولوسيجون أوباسانجو، رئيس نيجيريا السابق؛ أوهورو كينياتا، الرئيس السابق لجمهورية كينيا؛ وبومزيلي ملامبو نكوكا، النائب السابق لرئيس جنوب أفريقيا.

كما رحبت اللجنة المشتركة بإعلان الاتحاد الأفريقي الموافقة على مساهمة بقيمة مليون دولار من مرفق احتياطي الأزمات التابع لصندوق السلام التابع للاتحاد الأفريقي من أجل تنفيذ برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. 

اثيوبيا الاتحاد الافريقي عملية السلام الإثيوبية

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