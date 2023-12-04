جنازة بدون جثة.. إسرائيل تشيع أكبر قائد عسكري قـ تل منذ 7 أكتوبر

أقامت السلطات الإسرائيلية، جنازة بدون جثمان، لأكبر قائد عسكري في جيش الاحتلال قتل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شيع في جنازة كبيرة شارك فيها آلاف الإسرائيليين ومنهم مسئولين كبار، العقيد أساف حمامي الذي يبلغ 41 عاما، وهو أكبر قائد عسكري تم قتله في الحرب ضد حركة حماس، ولا تزال جثته محتجزة لدى الحركة.

وأفادت الحكومة الإسرائيلية، السبت الماضي، بمقتل قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، وأكدت القيادة العسكرية الإسرائيلية أن حمامي قُتل، وتحتجز حركة حماس جثته داخل قطاع غزة.

كان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، من بين الموجودين في جنازة العقيد، التي حضرها أيضا رؤساء الأركان السابقين: أفيف كوخافي، وغادي إيزنكوت، وغابي أشكنازي.

وأضافت القيادة العسكرية الإسرائيلية أنها لم تتمكن من إيجاد أي أثر لجثة الضابط الإسرائيلي، يوم 7 أكتوبر الماضي، وأفادت تقارير إعلامية، في وقت سابق، بأن تل أبيب تظن أن حماس تحتفظ بالعديد من جثث العسكريين الإسرائيليين الذين قتلتهم يوم 7 أكتوبر.