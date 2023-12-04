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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اللي هيقول غير كده هزعل منه.. عايدة فهمي: الوسط الفني محترم

عايدة فهمي
عايدة فهمي

قالت الفنانة عايدة فهمي، أن مسلسل جزيرة غمام من أفضل الأعمال التي قدمتها في مشوارها الفنية، من خلال شخصية العمة مليحة وعرض في رمضان 2022.

وتابعت عايدة فهمي، خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2، قائلة :"في ممثل بيذاكر وممثل بليد لأن في ناس بتيجي تعدي ومحدش بياخد بالها منها.. وعجبني الدور في مسلسل جزيرة غمام وحبيت العمل ومسكت فيه بأيدي وسناني ومكانش الدور مكتوب وحكولي الحكاية".

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وستكملت عايدة فهمي حديثها بأن هناك فنان جيد وموهوب وهناك فنان يأخذ الفن على هيئة "أكل عيش"، لكن الفكرة في تطور الموهبة، معقبة :"عمري ما طلبت من مخرج أو منتج دور ولا رفعت سماعة تليفون على حد.. لما بيجيلي مشهد في مسلسل بموت نفسي عليه علشان يطلع حلو".

وأشارت عايدة فهمي، إلى أن المخرج حسين المنباوي مخرج عبقري وحققت معه نجاحات كثيرة والفن أصبح شللية ومصالح بين الفنانين، والدور ينادي على صاحبه، معقبة :"أنا وحسين المنباوي مش أصدقاء على المستوى الشخصي لكن متألفين في العمل ومنسجمين علشان إحنا بنتعب ونشقى على شغلنا".

واختتمت الفنانة عايدة فهمي حديثها قائلة: "الوسط الفني وسط محترم وأي حد هيقول عليه غير كده هزعل منه.. والفنانين دول محترمين أوي وبيجتهدوا وبيتعبوا جدا إلا فيما ندر وده موجود في جميع المجالات".

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.

 

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