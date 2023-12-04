خصومه طفيليات يجب إبادتهم.. “نيويورك تايمز” تحذر من ولاية ترامب الثانية

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، اليوم الإثنين، أن فترة الرئاسة الثانية لدونالد ترامب، في حال فوزه بالانتخابات الأمريكية، ستكون أكثر راديكالية بكثير من الأولى (2017-2021).

وأوضحت صحيفة “نيويورك تايمز” أن خطاب حملة ترامب "قاسي وسلطوي"، وقد أثار بالفعل إنذارات بأن ترامب "يجرد" خصومه من إنسانيتهم ​​باعتبارهم طفيليات يجب إبادتهم.

وأضافت أن "ما سيكون مختلفا في إدارة ترامب الثانية ليس شخصيته بقدر ما هو بيئته".

ولفتت إلى أنه “إذا فاز ترامب، فسوف يستخدم وزارة العدل للانتقام من خصومه”.

وفي وقت سابق، قال ترامب إن مشاركته في السباق الرئاسي هي حملة صليبية ضد الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن.