ترامب يواجه تهمة خطيرة أمام القضاء الأمريكي

زعم قاض فيدرالي سابق في نيويورك مكلف بالإشراف على التحويلات المالية لمنظمة ترامب، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حول سرا 40 مليون دولار من شركته إلى حساب مصرفي شخصي لدفع الضرائب، حسبما ذكرت صحيفة ديلي بيست.

وذكرت الصحيفة أن مدققًا ماليًا عينته المحكمة اكتشف أن دونالد ترامب ينقل سرًا 40 مليون دولار من منظمة ترامب إلى حساب مصرفي شخصي، حتى يتمكن الرئيس السابق على ما يبدو من دفع فاتورته الضريبية الضخمة البالغة 29 مليون دولار.

ولفتت إلي أنه يجب على ترامب تنبيه باربرا جونز، القاضية الفيدرالية السابقة في نيويورك والتي كانت مكلفة بالإشراف على التحويلات المالية لمنظمة ترامب، بشأن جميع المعاملات.

وأوضحت الصحيفة، أن جونز أخطرت محكمة ولاية نيويورك بأنها وفريقها لاحظوا مؤخرًا نشاطًا غير عادي عند مراجعة بيانات بنكية لمدة 10 أشهر من 12 حسابًا منفصلاً مرتبطًا بترامب.

وذكرت صحيفة ديلي بيست، إنه تبين أنه سحب 40 مليون دولار في ثلاث تحويلات مصرفية دون إخطارها.

وأكدت جونز أنه تم استخدام 29 مليون دولار لدفع الضرائب.