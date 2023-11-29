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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دونالد ترامب يحدد رؤيته لتنشيط اقتصاد أمريكا وإعطاء الأولوية لازدهار الشباب

صدى البلد

في مقال رأي نشر اليوم، أوجز دونالد ترامب، الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة، رؤيته لتجديد المشهد الاقتصادي والاجتماعي في أميركا، مع التركيز بشكل خاص على معالجة هموم الشباب الأميركي.

 

ووفقا لما نشره علي موقع نيوزويك، أكد ترامب أنه مع اقتراب البلاد من الانتخابات المقبلة، فإن استطلاعات الرأي تشير إلى دعم كبير بين الناخبين الشباب للتحول بعيدا عما يصفه بإخفاقات الإدارة الحالية.

 

ويسلط ترامب الضوء على الإنجازات التي تحققت خلال إدارته الأولى، مروجًا لإنشاء "الاقتصاد الأقوى والأكثر ازدهارًا في تاريخ العالم". ويشير إلى الزيادات السنوية في الدخل، وانخفاض التضخم، وتوفير البنزين بأسعار معقولة، مما يؤكد التأثير الإيجابي على الشباب الأميركي.

وينتقد ترامب إدارة بايدن لما يعتبره تراجعًا في الظروف الاقتصادية للشباب. ومن بين التحديات التي تم تحديدها، التضخم المعيق، وارتفاع الأسعار، وارتفاع أسعار الفائدة، والإسكان الذي لا يمكن تحمله، وتصاعد الجريمة. وانخفض الدخل الحقيقي، بحسب ترامب، بمقدار 7400 دولار لكل أسرة خلال فترة ولاية بايدن.

 

ويسلط الرئيس السابق الضوء على الارتفاع الكبير في معدلات الرهن العقاري وآثاره على ملكية المنازل. فهو يقارن بين معدل الرهن العقاري المنخفض تاريخياً لآجل 30 عاماً خلال فترة ولايته وبين أسعار الفائدة التي تطبقها الإدارة الحالية، الأمر الذي يجعل من الصعب على الشباب الأميركي أن يدخل سوق الإسكان. ويؤكد ترامب أن المخاوف المالية تتسبب في تأخير الزواج وتنظيم الأسرة.

 

ينتقد ترامب سياسات بايدن الاقتصادية، ولا سيما تأثير أجندة الصفقة الخضراء الجديدة على أسعار السيارات، التي ارتفعت بنحو 30 بالمئة. ويجادل بأن ارتفاع تكلفة السيارات الجديدة، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، يضع عبئا ماليا ثقيلا على الشباب الأميركيين.

 

ويتعهد ترامب بإعادة بناء الاقتصاد إذا تم انتخابه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة. وتشمل وعوده وقف التضخم، وزيادة إنتاج الطاقة، وخفض الإنفاق الحكومي، وخفض أسعار الفائدة لجعل الشباب قادرين على تكوين أسر وشراء المساكن.

 

ويعرب ترامب عن قلقه بشأن ارتفاع معدلات الجريمة في المدن، والضعف على الساحة العالمية، والأيديولوجيات المثيرة للخلاف في التعليم. وتعهد باستعادة القانون والنظام، ودعم إنفاذ القانون، وتأمين الحدود الجنوبية، ومكافحة إدمان المخدرات، وإصدار أمر تنفيذي بقطع التمويل الفيدرالي عن المدارس التي تروج للمحتوى اليساري المتطرف.

 

ويؤكد ترامب على أهمية الناخبين الأمريكيين الشباب في إحداث التغيير. ويؤكد أنهم سيلعبون دورًا حاسمًا في إنهاء ما يعتبره إخفاقات رئاسة بايدن وفي تحقيق رؤية "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

 

ومع اقتراب موعد الانتخابات، يشير مقال رأي ترامب إلى التركيز المتجدد على القضايا الاقتصادية ويعد بإعطاء الأولوية لرفاهية وتطلعات الشباب الأميركي. يعرض المقال ترامب كمرشح ملتزم بإعادة تنشيط الحلم الأمريكي لشباب البلاد.

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