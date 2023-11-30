عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بملابس غير مناسبة.. زوجة ترامب تثير الجدل أثناء جنازة روزالين كارتير|شاهد

ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي أثارت الجدل حيث تظهر السيدة الأولى السابقة لامريكا ، ميلانيا ترامب ، زوجة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بزي غير مناسب أثناء حضور جنازة روزالين، زوجة جيمي كارتر ، الرئيس الأمريكي الأسبق.

 

txt

بعد وفاتها.. سيرة وإنجازات روزالين كارتر سيدة أمريكا الأولى

txt

دونالد ترامب يحدد رؤيته لتنشيط اقتصاد أمريكا وإعطاء الأولوية لازدهار الشباب


ووسط مئات الشخصيات البارزة التي ارتدت ملابس الحداد في جنازة زوجة الرئيس السابق جيمي كارتر، برزت ميلانيا بمعطف رمادي فاتح.


واستقرت ميلانيا، البالغة من العمر 53 عامًا، في أحد مقاعد الكنيسة إلى جانب السيدات الأوائل الأخريات، بما في ذلك ميشيل أوباما، وجيل بايدن، وهيلاري كلينتون، وجميعهن ارتدين ملابس سوداء مع معاطف سوداء.


فيما وصل أوباما وبايدن وكلينتون إلى الجنازة معًا بعد السفر على نفس الطائرة والهبوط في قاعدة دوبينز الجوية الاحتياطية صباح الثلاثاء.


وتحققت أمنية روزالين الأخيرة في أن تجتمع جميع السيدات الأوائل السابقات معًا على الرغم من تباين اتجاهاتهن السياسية.

وقد كشفت لقطة ذات زاوية واسعة من الجنازة أن ميلانيا، من بين الأشخاص المرئيين، كانت الشخص الوحيد الذي لا يرتدي ملابس سوداء، والملابس السوداء الوحيدة التي يمكن رؤيتها على السيدة الأولى السابقة كانت عبارة عن زوج من القفازات السوداء التي كانت تحملها، وحذائها الأسود ذي الكعب العالي، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

السيدة الاولي ميلانيا ترامب الرئيس الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كابوس الدولار ينتهي قريبًا|مفاجأة سارة تنتظر المصريين بشأن سعر الأخضر.. ماذا يحدث؟

قرار عاجل من حماس بشأن جثامين 3 رهائن إسرائيليين ماتوا في الأسر

راحت معاه الشقة برضاها.. 300 جنيه ثمن المتعة الحرام بشارع جامعة الدول

تعليق مثير لـ مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على فيوتشر

اللي يزود جنيه بلغ عنه|القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية

625 جنيها شهريا.. الدولة تطرح 1000 وحدة سكنية للإيجار في 4 محافظات

إبراهيم سعيد: كولر يختلق الأزمات للرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

في الطالع.. تغيير جديد بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل مفاجأة اليوم الخميس

موضوعات متعلقة

جالطة سراي ومانشستر يونايتد.. علم فلسطين يزين مدرجات دوري أبطال أوروبا

على كرسي متحرك.. جيمي كارتر يظهر للعلن من دار مسنين لهذا السبب

إبراهيم حسن: الدوري المصري لا يوجد به تكافؤ فرص وهذا في مصلحة الأهلي

دراسة روسية تنبّه لهذا الإجراء لتجنّب الإصابة بمرض السكر

بعد اعتذار الأهلي| رئيس سبورتنج يكشف كواليس تنظيم بطولة إفريقيا لسيدات السلة

انطلاق مشروع كبير للتأمين الطبي على الرياضيين في مصر

«نهاية اللعبة».. أسرار ومفاجآت خطيرة عن حياة الأمير هاري وأسرته

الشباب والرياضة تستقبل بعثتي رفع الأثقال والكانوي والكياك بعد مشاركتهما ببطولة العالم وأفريقيا

ترشيحاتنا

أنباء عن وقوع انفجار قوي في جبل عطان بالعاصمة اليمنية صنعاء

يانج أفريكانز رئيسًا لمجلس إدارة رابطة الأندية الأفريقية والأهلي عضوًا

حماس : نطلق اليوم سراح 10 إسرائيليين واثنين روسيّين

انفجارات قوية تهز مرتفعات الجولان السورية.. ماذا يحدث؟

إسلام صادق: أحمد فتوح يتلقى عرضا من الأهلي بقيمة 60 مليون جنيه

ما المقصود بالمعنى الأصلي والتابع لألفاظ القرآن الكريم؟ علي جمعة يوضح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعتزالها التمثيل.. 10 صور آثارت الجدل لـ إنجي شرف

شاهد.. إطلالة لقاء الخميسي من داخل الجيم

صانعة أفلام يهودية تعلن تخليها عن جنسيتها الإسرائيلية.. شاهد ماذا قالت؟

الوش التاني|ماذا دار بين الخطيب وكولر في الاجتماع المغلق.. وسر غضب رئيس الأهلي

فيديو

محمود ياسين : تخوفنا من عرض حكاية عيشها بفرحة بسبب أحداث غزة|خاص

بشرى لكل الأعمار| أرخص برامج حج القرعة والسياحة في مصر

طرح شقق للإيجار بـ 625 جنيهًا شهريًا | اعرف التفاصيل.. فيديو

انتهاء كابوس الدولار قريبًا ومفاجأة بأسعار الذهب| تفاصيل ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ