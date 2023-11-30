بملابس غير مناسبة.. زوجة ترامب تثير الجدل أثناء جنازة روزالين كارتير|شاهد

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي أثارت الجدل حيث تظهر السيدة الأولى السابقة لامريكا ، ميلانيا ترامب ، زوجة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بزي غير مناسب أثناء حضور جنازة روزالين، زوجة جيمي كارتر ، الرئيس الأمريكي الأسبق.



ووسط مئات الشخصيات البارزة التي ارتدت ملابس الحداد في جنازة زوجة الرئيس السابق جيمي كارتر، برزت ميلانيا بمعطف رمادي فاتح.



واستقرت ميلانيا، البالغة من العمر 53 عامًا، في أحد مقاعد الكنيسة إلى جانب السيدات الأوائل الأخريات، بما في ذلك ميشيل أوباما، وجيل بايدن، وهيلاري كلينتون، وجميعهن ارتدين ملابس سوداء مع معاطف سوداء.



فيما وصل أوباما وبايدن وكلينتون إلى الجنازة معًا بعد السفر على نفس الطائرة والهبوط في قاعدة دوبينز الجوية الاحتياطية صباح الثلاثاء.



وتحققت أمنية روزالين الأخيرة في أن تجتمع جميع السيدات الأوائل السابقات معًا على الرغم من تباين اتجاهاتهن السياسية.

وقد كشفت لقطة ذات زاوية واسعة من الجنازة أن ميلانيا، من بين الأشخاص المرئيين، كانت الشخص الوحيد الذي لا يرتدي ملابس سوداء، والملابس السوداء الوحيدة التي يمكن رؤيتها على السيدة الأولى السابقة كانت عبارة عن زوج من القفازات السوداء التي كانت تحملها، وحذائها الأسود ذي الكعب العالي، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.