بعد وفاتها.. سيرة وإنجازات روزالين كارتر سيدة أمريكا الأولى

توفيت السيدة الأمريكية الأولى السابقة روزالين كارتر، زوجة الرئيس الأسبق جيمي كارتر، عن عمر يناهز 96 عاما، وأكد مركز كارتر في بيان له أنها توفيت مع عائلتها إلى جانبها.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، كانت قد دخلت يوم الجمعة، دار رعاية المسنين في ولاية جورجيا، وكانت تقضي بعض الوقت مع زوجها البالغ من العمر 99 عامًا، والذي كان في رعاية المسنين منذ فبراير.

سيرة روزالين كارتر

تم تشخيص إصابة السيدة كارتر بالخرف في مايو، واحتفل الزوجان الأطول زواجًا بالذكرى السابعة والسبعين لزواجهما في يوليو، وقال كارتر في البيان: “كانت روزالين شريكتي في كل ما أنجزته على الإطلاق”.

وتابع: “لقد أعطتني التوجيه الحكيم والتشجيع عندما كنت في حاجة إليه. وطالما كانت أجمل روزالين في العالم، كنت أعرف دائمًا أن شخصًا ما يحبني ويدعمني”.

ولدت السيدة كارتر إليانور روزالين سميث في 18 أغسطس 1927، وتزوجت من الرئيس كارتر في 7 يوليو 1946 وأنجبا أربعة أطفال.

ووصفها تشيب، ابن كارتر، بأنها أم محبة وسيدة أولى غير عادية وإنسانية عظيمة، وأضاف: “سوف نفتقدها بشدة ليس فقط من قبل عائلتنا ولكن من قبل العديد من الأشخاص الذين يتمتعون برعاية أفضل للصحة العقلية والوصول إلى الموارد اللازمة لتقديم الرعاية اليوم”.

ولديها أيضًا 11 حفيدًا و14 من أبناء الأحفاد، بعد أن فقدت حفيدًا في عام 2015، وعندما بدأ زوجها حياته السياسية في الستينيات، في البداية كعضو في مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا، ثم حاكمًا، ثم رئيسًا لاحقًا.

إنجازات في حياة روزالين كارتر

بصفتها السيدة الأولى لجورجيا، كانت عضوًا في لجنة الحاكم لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى العقليين، وباعتبارها السيدة الأولى للولايات المتحدة أصبحت الرئيس الفخري للجنة الرئيس للصحة العقلية، والتي كانت أساسية لإقرار قانون عام 1980 الذي ساعد تمويل مراكز الصحة العقلية المحلية.

بعد مغادرة واشنطن، أسست هي وزوجها مركز كارتر في عام 1982، والذي واصلت من خلاله عملها في مجال الدفاع عن الصحة العقلية، والتحصين في مرحلة الطفولة المبكرة، وغيرها من القضايا الإنسانية.

كان الزوجان أيضًا من الشخصيات الرئيسية في مؤسسة Habitat For Humanity الخيرية، حيث ساعدا في بناء منازل للعائلات المحتاجة.

وحصلوا على التقدير لعملهم الإنساني في عام 2002 عندما حصل السيد كارتر على جائزة نوبل للسلام، وفي مقابلة عام 2013 مع شبكة التلفزيون الأمريكية C-SPAN، قالت: “آمل أن يستمر إرثنا، أكثر من مجرد السيدة الأولى، لأن مركز كارتر كان جزءًا لا يتجزأ من حياتنا”.