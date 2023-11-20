بمدرب من امريكا اللاتينية.. اتحاد جدة يستعد لكأس العالم للأندية

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، استعدادات اتحاد جدة بقوة لبطولة كأس العالم للأندية.

وكتب عبر فيسبوك: “اتحاد جدة استعد استعدادات خاصة جدا لبطولة العالم للاندية، لدرجة الاستغناء عن مدربه الذي درب في الدوري الانجليزي واحضر مدرب من امريكا اللاتينية ارجنتيني الجنسية متخصص في بطولة العالم للاندية وصاحب عدة انتصارات في هذة البطولة”.

وأعلن الفيفا طرح الدفعة الأخيرة من تذاكر بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وتستضيف السعودية منافسات مونديال الأندية 2023 في الفترة ما بين 12 و22 ديسمبر بمشاركة سبعة فرق ستنافس على اللقب في مدينة جدة وعلى رأسهم الأهلي ممثل القارة الإفريقية.