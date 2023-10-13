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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاجل.. الكشف عن البلد المستضيف لـ كأس العالم للأندية 2029

صدى البلد

أعلن فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، استضافة المغرب لبطولة كأس العالم للأندية 2029.


وكانت المغرب قد حصلت مؤخرًا على استضافة كأس العالم 2030، بالتشارك مع إسبانيا والبرتغال.


وقال لقجع في تصريحات عبر "الشرق" السعودية: "جرت العادة أن البلد المنظم لكأس العالم يحتضن بطولة كبرى قبل عام من استضافة المونديال".


وأضاف: "كأس العالم للأندية في نسخته المقبلة التي ستضم 32 فريقا سيقام في أمريكا قبل استضافة كأس العالم 2026".


البلد المستضيف لـ كأس العالم للأندية 2029


واختتم: ""وعلى نفس المنوال سينظم المغرب والبرتغال وإسبانيا البطولة لنؤكد جاهزيتنا لاستضافة كأس العالم 2030".

كأس العالم المغرب كأس العالم للأندية 2029 البرتغال لقجع

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