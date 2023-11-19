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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب وزير خارجية أمريكا السابق يطالب إسرائيل بتوفير ممرات آمنة في غزة

نتنياهو
نتنياهو

قال جويل روبين نائب وزير خارجية أمريكا السابق، إنه من الوارد أن تكون هناك خلافات بين العديد من الوكالات داخل الإدارة الأميركية مثل وزارة الخارجية، لكن هذا لا يعني أنه سيغير الموقف الأمريكي من  دعم إسرائيل.

أضاف خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن مع الإعلامية آية لطفي في برنامج "ملف اليوم" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الخلافات قد تدفع أكثر إلى حث إسرائيل على حماية المدنيين بشكل أكبر وعدم وصول الأسلحة الأمريكية إلى المستوطنين في الضفة الغربية.

وقف إطلاق النار 

وتابع أن الرئيس بايدن كان واضحا أن وقف إطلاق النار سيمنح حماس وقتا لتستعيد قوتها، لكن لا بد من وجود هدن إنسانية ووجود ممرات آمنة في غزة لإيصال المساعدات.

وذكر أن القتال في المستشفيات أمر سيئ للغاية، هناك مرضى يحتاجون رعاية صحية ويحتاجون هدوءا لعلاجهم.

الأسلحة الأمريكية الإدارة الأميركية الرئيس بايدن الضفة الغربية القاهرة الإخبارية

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