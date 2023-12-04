بمشاركة الكارتي.. بيراميدز يخوض أول تدريباته في بريتوريا استعدادا لـ صن داونز

خاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته اليوم في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا استعدادا لخوض مباراة ماميلودي صن داونز في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز في الثالثة من مساء الأحد المقبل على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وجاء المران على أحد الملاعب بجامعة توكس بمدينة بريتوريا، واستمر لأكثر من ساعة ونصف واشتمل على عدد من الوحدات البدنية والخططية، فيما اكتفت المجموعة التي خاضت مباراة نواذيبو في موريتانيا بتدريبات خاصة واستشفاء.

ووصلت بعثة بيراميدز إلى بريتوريا بالأمس قادمة مباشرة من نواكشوط، استعدادا لخوض مباراة صن داونز، والتحق بالبعثة في جنوب أفريقيا لاعب الوسط المغربي وليد الكرتي والذي قدم من القاهرة بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المباريات الأخيرة وأصبح اللاعب جاهزا تماما للتواجد في مواجهة صن داونز.

واكتفى المدير الفني جايمي باتشيكو بعد الوصول بالأمس بجولة للمشي في أحد فنادق بريتوريا في ظل الإجهاد بسبب رحلة السفر.

ويواصل بيراميدز تحضيراته في جنوب أفريقيا خلال الأيام المقبلة، على أن يلتحق القائد عبد الله السعيد بالبعثة خلال ساعات لتكتمل صفوف الفريق قبل مواجهة الفريق الجنوب أفريقي.