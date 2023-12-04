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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مريض نفسى.. إنقاذ شاب من محاولة الانتحار في أسوان

الطفل يحاول الانتحار
الطفل يحاول الانتحار

نجحت جهود الجهات الأمنية بأسوان في إنقاذ شاب مريض نفسي حاول إنهاء حياته من أعلى عقار سكني، بعد أن صعد الشاب إلى أعلى برج شبكة محمول، ووجه رجال الشرطة النصح إلى الشاب حتى تم إنقاذه.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء مجدى سالم مدير أمن أسوان إخطاراً يفيد بورود بلاغ بصعود شاب على شبكة محمول ومحاولة إلقاء نفسه لإنهاء حياته بمنطقة الشيخ هارون بدائرة القسم. 

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وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية إلى محل البلاغ تحديداً بجوار مسجد الشيخ سيد السوداني، وتم توجيه النصح والإرشاد للشاب وإثنائه عن الانتحار، وتم الاستماع إلى كلمات الجهات الأمنية حتى تم نزوله.

وكشفت تحريات الأولية، أن الشاب مرتكب الواقعة، يعاني من مرض نفسى، ويدعى  محمد .ر.م 15 سنة ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.

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