مستقبله في خطر.. نجم الزمالك يفجر مفاجأة عن أحمد فتوح لاعب الزمالك

أعرب حلمي طولان عن استغرابه من المستوى الغريب الذي يقدمه فريق الأهلي حاليا.

وأشار طولان إلى توفر جميع الإمكانيات وعدم وجود أي أزمات داخل النادي، لافتا إلى أنه يجد تذبذبًا في أداء اللاعبين في الفترة الحالية.

وفيما يتعلق بأزمة أحمد فتوح في الزمالك، أعرب طولان عن قلقه من مستقبل اللاعب إذا ما غادر الزمالك، مرددا لو خرج فتوح خارج الزمالك سيكون مستقبله في خطر لما يعلمه الجميع عن ما يفعله خارج الملعب.

ونوه إلى أن تصرفاته خارج الملعب قد تؤثر على مسيرته المستقبلية، وأعرب عن حذره من التعاقد معه لو كان مدربًا في أي نادٍ.