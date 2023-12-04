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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الرابر الأميركي ماكليمور يثير الجدل من جديد بسبب غزة وإسرائيل ..شاهد

الرابر الأميركي ماكليمور
الرابر الأميركي ماكليمور يثير الجدل من جديد بسبب غزة

أثار مقطع فيديو جديد للرابر الأمريكي الشهير، ماكليمور حالة من الجدل بسبب موقفه مما يحدث في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. 

أكد ماكيلور في مقطع فيديو جديد أمام الآلاف رفضه لما يحدث  في قطاع غزة من حرب بات عمرها قرابة الشهرين وتضامنه مع الشعب الفلسطيني. 

لمشاهدة مقطع الفيديو اضغط هنا 

ماكيلور

 

وقال الراب الأمريكي الشهير إن كثيرون  طلبوا منه التزام الصمت خوفا على مسيرته الفنية، في إشارة منه إلى ما تشهد  الأوساط الفنية والانقسامات بين مؤيد لإسرائيل ومناهض لها.

ونبه ماكليمور إلى أنه لن يصمت ولن يلتزم بتلك النصائح، كما شدد على أن ما يجري في القطاع المحاصر ما هو إلا "إبـ ادة جماعية"، في إشارة منه إلى العملية العسكرية الإسرائيلية التي خلفت حتى اليوم

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وأشار  المغني في الفيديو الذي يعود تاريخه إلى الشهر الماضي وأعيد نشره مؤخراً أنه لم يكن يتوقع أن يلقي خطاباً في مظاهرة، إلا أنه وجد نفسه على المنصة أمام آلاف المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بوقف إطلاق النار في الولايات المتحدة حينها، واصفاً ما يحدث حالياً في قطاع غزة المحاصر بـ"الإبـ.ادة الجماعية".

واختم مغني الراب حينها: "هناك الآلاف هنا مؤهلون أكثر مني للتحدث عن قضية فلسطين الحرة.. طلبوا مني أن أصمت والعودة إلى الخلف، وهو أمر معقد للغاية بحيث لا يمكنني قول شيء ما، أليس كذلك؟ أن تصمت في هذه اللحظة.. أنا لا أعرف ما يكفي لكني بحثت ووجدت ما يكفي للقول أن ما يحصل إبادة جماعية"

وختم خطابه أمام المعتصمين بصيحات "حرة حرة.. فلسطين حرة".

وأثارت تلك الكلمات الحماسية جنون الحضور الذين هتفوا “الحرية لغزة”، كما تعالت الصيحات “أوقفوا الإبادة الجماعية” 

 

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