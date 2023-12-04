أمريكا تستعد لتوجيه ضربة قوية للرئيس الأوكراني.. تفاصيل

قال السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، إن أمريكا قررت أن الوقت قد حان لإلقاء اللوم على الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في الفشل بمواجهة روسيا.

وكتب فيليبو، عبر منصة إكس”، أن “أمريكا قررت أن الوقت قد حان لإلقاء اللوم على عميلها فولوديمير زيلينسكي، في الفشل.. مثل هذه التكتيكات ليست جديدة بالنسبة لواشنطن”.

وأضاف أن “أمريكا تفعل ما تفعله دائمًا: فهي تخلق دمية، ثم ترميها وتدمرها”.

وفي وقت سابق، قال السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، إن وسائل الإعلام الفرنسية غيرت لهجتها تماما بشأن أوكرانيا.