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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ربنا سترني.. عايدة فهمي: الحمد لله إني رفضت أدوار الإغراء

عايدة فهمي
عايدة فهمي

قالت الفنانة عايدة فهمي، إنها رفضت أدوار الإغراء في بداية حياتها، موضحة أنه عرض عليها عمل فني منذ 25 عاما، وكان أحد المشاهد في العمل به قبلة، لكنها رفضت على الفور.

وتابعت عايدة فهمي، خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والمذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، قائلة:"وأنا صغيرة زمان جالي دور فيه قبلات وقتها أخدت رأي أخويا الراحل سامي فهمي، وقالي اعمليه لكن أنا اعتذرت وأنا راضية.. بعدها لما اتعرض الفيلم ولما اتجوزت وأنجبت ابني .. وقتها قلت ده ستر ربنا عليا إني معملتش كده.. ابني كان هيبصلي إزاي وأنا بعمل ده".

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وأشارت عايدة فهمي، إلى أنها لم تندم على قرارها، كما أنها لم تأخذ عائدا ماديا نظير مجهودها في الأعمال التي تقدمها، ولكن العائد الأهم بالنسبة لها هو حب الناس واحترامهم لها.

واختتمت فهمي، أنها لم تنزلق للـ "تيك توك"، كما فعل بعض الفنانين من خلال الجولات بين المتابعين من أجل الحصول على الهدايا ولهم احترامهم.

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.

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