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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كان نفسهم يتزوجوا.. رسالة مؤثرة من أب فلسطيني بعد استشهاد أولاده| فيديو

صدى البلد

بين الرضا بالقضاء وألم الفراق، أظهر مقطع فيديو بعض من شعور أب فلسطيني استشهد اثنين من أولاده جراء التصعيدات في قطاع غزة الفلسطيني. 

قال الأب المكلوم على أمره في مقطع الفيديو: “اتنين عرسان عندي الحمد لله، كان نفسي نزفهم، لكن للحور العين إن شاء الله، كان نفسهم والله يتزوجوا، ولو فيه إمكانية كنت عملتها والله لكن ربنا يكرمهم بالحور العين إن شاء الله”. 

أضاف الأب الفلسطيني: “يكونو في الجنة ولا نزكي على الله أحد، والحمد لله رب العالمين وعظم الله أجركم جميعا”. 

لمشاهدة مقطع الفيديو اضغط هنا 

غزة اليوم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن هجمات مدمرة ومكثفة في مناطق مختلفة بمدينة خان يونس ومحيطها، جنوب قطاع غزة.

وأفادت التقارير الواردة من غزة، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت سلسلة من الهجمات على مناطق بني سهيلا والشيخ ناصر.


 

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