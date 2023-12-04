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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل جنازة المخرج إيساف إسماعيل.. ونقابة المهن السينمائية تنعاه

المخرج إيساف إسماعيل
المخرج إيساف إسماعيل

نعت نقابة المهن السينمائية المخرج إيساف إسماعيل مخرج برامج المنوعات بالتلفزيون المصري، الذي رحل عن عالمنا اليوم.

 

ونص نعي نقابة المهن السينمائية على: ينعى نقيب المهن السينمائية وأعضاء مجلس إدارة النقابة المخرج إيساف إسماعيل مخرج بالقناة الأولى بالتلفزيون المصري التابع للهيئة الوطنية للإعلام، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته.

وأعلنت ريهام يوسف ابنة خالة المخرج إيساف إسماعيل تفاصيل الجنازة، حيث سيتم أداء صلاة الجنازة وتشييع جثمانه من مسجد الحصري غدًا عقب صلاة الظهر.

 

 وكتبت عبر حسابها على فيسبوك: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله -تعالى- إيساف إسماعيل ابن خالتي مخرج بالتليفزيون المصري، وتشيع الجنازة من مسجد الحصري صلاة الظهر، سلام يا صديقي نلتقي في جنات الله الخالدة.

 

كما حرص عدد من أصدقاء المخرج الراحل إيساف إسماعيل على نعيه عبر حساباتهم على فيسبوك، منهم آيتن الموجي المذيعة بقناة الفضائية المصري، والمنتج الفني عماد عبد الحميد وشريف عبد المقصود مدير عام التصوير والإضاءة بالهيئة الوطنية للإعلام.

المخرج إيساف إسماعيل نقابة المهن السينمائية

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