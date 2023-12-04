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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبيرة تربوية توضح دور مراكز التطوير المهني بالجامعات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

مراكز التطوير المهني
مراكز التطوير المهني بالجامعات المصرية

أكدت الدكتورة أمل شمس، الخبيرة التربوية، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن التوسع في إنشاء مراكز التطوير المهني والتأهيل لسوق العمل بالجامعات المصرية، خطوة هامة في تحسين جودة التعليم العالي وتوفير الدعم اللازم للطلاب والخريجين في مجال التأهيل المهني وتطوير المهارات.

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مراكز التطوير المهني

وأوضحت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إنشاء مراكز التطوير المهني ساعد الطلاب والخريجين على تحسين فرصهم في سوق العمل وزيادة مهاراتهم واستعدادهم للعمل في مجالاتهم المختارة.

وأضافت الخبيرة التربوية، أن هذه المراكز تركز على تأهيل الطلاب للاندماج في سوق العمل، وتنمية مهاراتهم المهنية والاجتماعية والتوجيهية، وذلك من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة، منها:

- عقد ورش عمل ودورات تدريبية للطلاب في مختلف التخصصات، وذلك لتعريفهم بمتطلبات سوق العمل، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

- توفير فرص التدريب العملي للطلاب في الشركات والمؤسسات المختلفة، وذلك لمنحهم الخبرة العملية واكتساب مهارات جديدة.

- تقديم الاستشارات المهنية للطلاب في اختيار تخصصاتهم وتحديد أهدافهم المهنية.

وأشارت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن هذه المراكز تساهم في تحقيق العديد من الأهداف، منها:

- تحسين جودة التعليم العالي، وذلك من خلال تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للعمل في سوق العمل.

- تعزيز فرص العمل للخريجين، وذلك من خلال إعدادهم للعمل في المجالات المختلفة.

- تحقيق تكامل بين الجامعات وسوق العمل، وذلك من خلال التعاون بين الجامعات والشركات والمؤسسات المختلفة.

وشددت الخبيرة التربوية، على أهمية التعاون بين الجامعات وسوق العمل، وذلك لتوفير فرص التدريب والتأهيل المهني للطلاب والخريجين، وتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء هذه المراكز.

وأضافت الدكتورة أمل شمس، أن هذه المراكز تعتمد على مجموعة من الأساليب الحديثة في الإرشاد المهني، ومنها ما يلي:"

- استخدام أدوات وأساليب حديثة لتقييم قدرات ومهارات الطلاب والخريجين.

- العمل على تطوير مهارات الطلاب والخريجين في التعلم الذاتي والتفكير النقدي.

- تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلاب والخريجين.

تحسين فرص العمل للخريجين

ولفتت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى ان الأمر يتطلب ايضًا التعاون مع الشركات والمؤسسات الخاصة والحكومية لتوفير فرص التدريب والتأهيل المهني والتعرف على متطلبات سوق العمل، وذلك لتحقيق التكامل بين الجامعات وسوق العمل وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

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