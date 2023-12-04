ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الجولة الرابعة عشرة|أرسنال في الصدارة وليفربول الوصيف

اختتمت منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024، ومن خلال ذلك التقرير نستعرض لكم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء المباريات.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

وجاء في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز أرسنال برصيد 33 نقطة، وليفربول ثانيا برصيد 31 نقطة، ومانشستر سيتي ثالثا برصيد 30 نقطة، ورابعا جاء أستون فيلا برصيد 29 نقطة، وخامسا توتنهام برصيد 27 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز



ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

وكان قد غاب نجم فريق ليفربول، محمد صلاح، عن التهديف في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك نجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند.

ولم يسجل محمد صلاح في مباراة ليفربول وفولهام، وكذلك لم يحرز هالاند أهدافًا في مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام.

وأحرز الكوري الجنوبي، سون هيونج مين، هدفًا لصالح توتنهام في شباك مانشستر سيتي في قمة منافسات الجولة.

كما سجل أولي واتكينز، لاعب أستون فيلا، هدف التعادل القاتل ضد بورنموث في مباراتهما في الجولة نفسها.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الرابعة عشر



1 إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 14 هدفًا.

2 محمد صلاح، ليفربول، 10 أهداف.

3 سون هيونج مين، توتنهام، 9 أهداف.

4 أولي واتكينز، أستون فيلا، 8 أهداف.

5 جارود بوين، وست هام، 8 أهداف.

6 هوانج هي تشان، ولفرهامبتون، 7 أهداف.

7 دومينيك سولانكي، بورنموث، 7 أهداف.

8 ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 7 أهداف.

9 كالوم ويلسون، نيوكاسل يونايتد، 7 أهداف.

10 أنتوني جوردون، نيوكاسل يونايتد، 6 أهداف.