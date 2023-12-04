الاحتلال ينفي تحويل القوات من حدود غزة للضفة الغربية قبل 7 أكتوبر

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاجاري إنه لم يكن هناك تغيير في عدد القوات التي تقوم بأعمال أمنية روتينية على حدود غزة قبل هجوم حماس في 7 أكتوبر، في أعقاب تقارير تفيد بتحويل سريتين من لواء الكوماندوز إلى الضفة الغربية قبل يومين من الهجمات.

وقال هاجاري ردا على سؤال في مؤتمر صحفي: "إن انتشار القوات التي تنفذ أنشطة عملياتية منتظمة على حدود قطاع غزة لم يتغير قبل 7 أكتوبر"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وأضاف: "سنحقق بعمق في القرار المتعلق بقوات الاحتياط، وهو قرار هيئة الأركان العامة الذي يتم اتخاذه بانتظام وفقًا لتقييم الوضع" مشيرا إلى أن مصطلح "قوات الاحتياط" في هذه الحالة لا يعني أعضاء جيش الاحتياط، بل القوات التي تدعم مناطق مختلفة، بناءً على التقييمات التي أجرتها هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي.

وقال هاجاري: "في نهاية كل أسبوع، نقوم بتمركز قوات الاحتياط في مناطق مختلفة، اعتمادًا على التهديدات"، "سنحقق في هذا الأمر عندما تكون لدينا الإمكانية العملية."