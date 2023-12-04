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رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الفيوم يوجه بتوفير معاشات ومساعدات عاجلة للحالات الأكثر احتياجاً

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء اللقاء

وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم،خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بمصانع وشركات القطاع الخاص، ومشروعات تنموية وترخيص أكشاك للأولى بالرعاية، كما وجه بتوفير مساعدات عاجلة ومعاشات للحالات الأكثر احتياجاً، بجانب توفير الرعاية الصحية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي للمحافظة، و جبريل عبدالوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة، و هناء عبدالفتاح وكيل وزارة العمل، والمهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، و مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، و ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، و سالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، و رحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الفيوم، وممثلي جمعيات صلاح الدين الأيوبي، ورسالة، ومصر الخير بالفيوم، ومؤسسة نون الخيرية، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.

خلال الاجتماع، استمع محافظ الفيوم، لشكوى أهالي قرية دمشقين التابعة لمركز الفيوم، بشأن تضررهم من أعمدة الإنارة وأسلاك الكهرباء مطالبين بصيانتها بشكل دوري، خاصة ونحن نستقبل فصل الشتاء، بجانب تمهيد الطرق وتكثيف أعمال النظافة بالقرية، وعلى الفور وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بسرعة تمهيد الطريق المؤدي للقرية تخفيفاً على المواطنين خلال تنقلاتهم، وكذا مراجعة موقف صيانة أعمدة الإنارة وأسلاك الكهرباء حفاظاً على حياة المواطنين، بالتنسيق بين مسئولي مجلس مدينة الفيوم وقطاع الكهرباء.


كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بسرعة إنهاء إجراءات الكشف الطبى اللازم والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية، وسرعة إجراء الفحص الطبي اللازم لأحد الأطفال الذي يعاني من ضمور في خلايا المخ، بالتنسيق بين المستشفى العام، ومستشفى التأمين الصحي بالفيوم، كما وجه بإنهاء إجراءات توفير سماعة أذن لسيدة مسنة من الأولى بالرعاية، تعاني من ضعف بالسمع بسبب التهاب بالعصب السابع، بجانب سرعة الفحص الطبي لسيدة تعاني من ضعف بالبصر وتوفير اللازم لها، مع سرعة توفير المساعدات العاجلة لتلك الحالات من قبل مسئولي التضامن الاجتماعي.

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن ببحث ودراسة عدد من الحالات الراغبين في فتح أكشاك على أطراف المدن خاصة الأولى بالرعاية وأصحاب الهمم، طبقاً للشروط المنظمة لذلك، كما وجه بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لعمل البحث اللازم لعدد من الحالات الأكثر احتياجاً، لتوفير المساعدات اللازمة لهم تبعاً لظروف كل حالة، كما وجه بالتنسيق بين مسئولي مجالس المدن ورجال الشرطة، لرفع كافة الإشغالات وإزالة التعديات، على الطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة، لسهولة الحركة المرورية خلال فترة الانتخابات الرئاسية، للتيسير على المواطنين للوصول للجان للإدلاء بأصواتهم.

وبشأن شكوى عدد من العاملين المؤقتين بوحدات إنتاج الشتلات بمديرية الزراعة بالفيوم، يتضررون فيها من تأخر إجراءات تثبيتهم، من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكذا تأخر رواتبهم الشهرية، أكد محافظ الفيوم، على مخاطبة مسئولي الجهاز لبحث موقف هؤلاء العاملين، واستعجال إجراءات تثبيتهم حال استيفائهم للأوراق والشروط المطلوبة، كما وجه وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، بتدبير النفقات اللازمة لتوفير رواتب هؤلاء العاملين الشهرية، تخفيفاً للأعباء والمطالب المعيشية لهم.

كما استمع المحافظ، لشكوى عدد من المواطنين، بشأن توفير مساعدات مالية وعينية عاجلة، ومعاشات شهرية للحالات الأكثر احتياجاً، موجهاً مسئولى التضامن الاجتماعى بدراسة حالاتهم وإنهاء الإجراءات اللازمة لهم، كما وجه مسئولي القوى العاملة، بتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بشركات ومصانع القطاع الخاص، بما يتناسب مع ظروفهم المعيشية والصحية ومؤهلاتهم العلمية، بجانب توجيه مسئولي فرع جهاز تنمية المشروعات، بتوفير الدعم اللازم للأولى بالرعاية لفتح مشروعات تنموية تعينهم على مطالب الحياة، كما وجه مسئولي الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بتوفير المساعدات اللازمة لتأثيث منازل بعض الأسر من الأولى بالرعاية.

 

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