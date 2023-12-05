ما هو أفضل حد في رزق الإنسان؟ .. داعية تكشف عنه

قالت الدكتورة فاطمة موسى، الداعية الإسلامية، إن الهدف من خلق الإنسان في هذه الحياة هو العبادة، مصداقا لقول الله تعالى (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ).

رزق الإنسان

وأضافت فاطمة موسى، في بث مباشر لصفحة موقع صدى البلد، أن الله تعالى بين المراد من خلق الإنسان، وأتبعه مباشرة بمسألة الرزق، موضحة أن أكثر شئ يشغل الإنسان هو الرزق وهو الذي يبعده عن عبادة الله تعالى.

وأشارت إلى أن عبادة الله تعالى هي عبارة عن أمرين، اتباع أوامره والانتهاء عن نواهيه، فنواهي الله لا تفاوض فيها، أما الأوامر فتؤتى على قدر الاستطاعة.

وأكدت أن رزق الإنسان واصل إليه لا محالة، وعليه أن يحصل عليه بالطرق المشروعة وعدم استخدام أساليب محرمة فيعاقب عليها يوم القيامة.

وأوضحت، أن الكفاف هو أفضل شئ في الرزق، أما الترف في الرزق فهو يؤدي إلى الإفساد، فالترف الزائد يجلب المعصية، والشاكر الغني أفضل من الصابر المبتلى، لذلك فلا يحبب الترف الزائد ولا الفقر الشديد.

مفاتيح الرزق

وعن سؤال يستفسر عن مفاتيح الرزق، أجابت الدكتورة فاطمة موسى، الداعية الإسلامية، بأن من أهم مفاتيح الرزق وجلب البركة، البعد عن المعاصي، والاحسان إلى الناس، والعمل على فك كروب الآخرين، كذلك التصدق، ودعوة الله تعالى باخلاص.

وأضافت فاطمة موسى، في بث مباشر على صفحة موقع صدى البلد، أن ديننا أمرنا بالسعي والكد والعلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصاً وتروح بطاناً»، مؤكدة أن الحديث ذكر سببين لجلب الرزق وهما التوكل والسعي، فسبحان من جعل العمل عبادة، فالرزق ما هو إلا توكل على الله.