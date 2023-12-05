عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما هو أفضل حد في رزق الإنسان؟ .. داعية تكشف عنه

الأموال
الأموال

قالت الدكتورة فاطمة موسى، الداعية الإسلامية، إن الهدف من خلق الإنسان في هذه الحياة هو العبادة، مصداقا لقول الله تعالى (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ).

ما هي مفاتيح الرزق وجلب البركة؟.. 6 أمور تكشفها الواعظة فاطمة موسى

ما هي موانع الرزق وعلاج كثرة الديون؟ داعية تكشف عنها

 

رزق الإنسان

وأضافت فاطمة موسى، في بث مباشر لصفحة موقع صدى البلد، أن  الله تعالى بين المراد من خلق الإنسان، وأتبعه مباشرة بمسألة الرزق، موضحة أن أكثر شئ يشغل الإنسان هو الرزق وهو الذي يبعده عن عبادة الله تعالى.

وأشارت إلى أن عبادة الله تعالى هي عبارة عن أمرين، اتباع أوامره والانتهاء عن نواهيه، فنواهي الله لا تفاوض فيها، أما الأوامر فتؤتى على قدر الاستطاعة.

وأكدت أن رزق الإنسان واصل إليه لا محالة، وعليه أن يحصل عليه بالطرق المشروعة وعدم استخدام أساليب محرمة فيعاقب عليها يوم القيامة.

وأوضحت، أن الكفاف هو أفضل شئ في الرزق، أما الترف في الرزق فهو يؤدي إلى الإفساد، فالترف الزائد يجلب المعصية، والشاكر الغني أفضل من الصابر المبتلى، لذلك فلا يحبب الترف الزائد ولا الفقر الشديد.

مفاتيح الرزق

وعن سؤال يستفسر عن مفاتيح الرزق، أجابت الدكتورة فاطمة موسى، الداعية الإسلامية، بأن من أهم مفاتيح الرزق وجلب البركة، البعد عن المعاصي، والاحسان إلى الناس، والعمل على فك كروب الآخرين، كذلك التصدق، ودعوة الله تعالى باخلاص.

وأضافت فاطمة موسى، في بث مباشر على صفحة موقع صدى البلد، أن ديننا أمرنا بالسعي والكد والعلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصاً وتروح بطاناً»، مؤكدة أن الحديث ذكر سببين لجلب الرزق وهما التوكل والسعي، فسبحان من جعل العمل عبادة، فالرزق ما هو إلا توكل على الله. 

الرزق العبادة الانسان عبادة الله مفاتيح الرزق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تعلن شرطين لإنهاء الحرب على غزة فورا

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

سافرت بدونه.. خلاف حاد بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في السعودية

سعر الذهب اليوم الإثنين 4 -12-2023

بفستان جريء.. إطلالة لفنانة فلسطينية شهيرة بمهرجان البحر الأحمر

"نرفزة ملعب"| تفاصيل تحقيقات النيابة مع حسين الشحات.. وعقوبة ضخمة في انتظار محمد الشيبي

بطاقة الخدمات المتكاملة.. خطوات استخراجها وأنواع الإعاقات المسموح بها

ترشيحاتنا

ما هو أفضل حد في رزق الإنسان؟ .. داعية تكشف عنه

الهيئة الوطنية: صناديق زجاجية مخصصة للاقتراع في كل لجنة بانتخابات الرئاسة 2024

الأفضل في مصر.. ميدو يعلق على عودة أحمد حجازي للملاعب

عشرات الإصابات بالرصاص الحي بين عناصر قوات الاحتلال في الضفة الغربية

المركزي لمتبقيات المبيدات ينتهي من تدريب مفتشي الحجر الزراعي

صحيفة عبرية: انتشار مرض معوي مثير للقلق في صفوف الجيش الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في مشهد مرعب.. السماء تتحول للون الدم في هذه المدينة| صور

بالتايجر.. إلهام شاهين تثير الجدل من تونس

تتجاهل طلقها.. بوسي تثير الجدل بإطلالة لافتة

امتلاك القوة| مصر تصنع الفرقاطات البحرية وتدخل نادي الكبار

فيديو

جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

منظومة حارس وتوليد النبضة الكهرومغناطسية| مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مجابهة الطائرات بدون طيار.. فيديو وصور

قلم الشيبي.. ماذا قررت النيابة بشأن حسين الشحات في واقعة لاعب بيراميدز/فيديوجراف

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ