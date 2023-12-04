إعلان مفاجئ من البيت الأبيض بشأن استيلاء الجيش الروسي على كييف

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الإثنين، إنه في الأيام الأولى بعد بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، توقعت السلطات الأمريكية أن الجيش الروسي سيسيطر على العاصمة الأوكرانية كييف.

وأضافت كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي: "كما تعلمون، في اليومين الأولين من الحرب، اعتقدنا أنه سيتم الاستيلاء على كييف".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، قال في وقت سابق من اليوم الإثنين، إن واشنطن تعتبر الوضع في أوكرانيا صعب للغاية.

وأضاف ميلر، خلال مؤتمر صحفي، أن “وضع القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة صعب”.

وأوضح أنه “بالإضافة إلى ذلك، فإن الأموال المخصصة لدعم كييف سوف تنضب قريبا”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن “الولايات المتحدة تستخدم ما تبقى من المساعدات المالية المتاحة لأوكرانيا، وقد تم بالفعل استنفاد حوالي 97% من هذه الموارد”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، ردًا على دعوة البيت الأبيض لتسريع الموافقة على المساعدة لأوكرانيا، إن الجمهوريين يريدون النظر في طلب كييف فقط من خلال الأموال المخصصة لحماية حدود الولايات المتحدة.

وكتب جونسون، عبر منصة “إكس”، “قرر الجمهوريون أن أي حزمة إضافية للأمن القومي يجب أن تتضمن حماية الحدود الأمريكية”.