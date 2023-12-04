أوكرانيا تكشف عن تغييرات كبيرة في التكتيكات العسكرية

قال المستشار الرئاسي الأوكراني، ميخائيل بودولياك، اليوم الإثنين، إن القوات المسلحة الأوكرانية تغير تكتيكاتها القتالية.

وكتب بودولياك، عبر منصة “إكس”، “يحاول الجيش الأوكراني التقدم في وقت واحد في بعض قطاعات الجبهة والدفاع في قطاعات أخرى”، مشيرا إلى أن “التكتيكات تشمل عمليات خاصة في أراضي شبه جزيرة القرم وفي البحر الأسود”.

وأضاف: "على الخطوط الأمامية وفي المدن، ننتقل بالفعل إلى تكتيك مختلف للعمليات القتالية.. الدفاع الفعال في بعض المناطق، ومواصلة العمليات الهجومية في مناطق أخرى".

وأوضح المستشار الرئاسي الأوكراني، أنه “يتم توجيه جميع موارد البلاد نحو زيادة إنتاج الأسلحة، كما تبذل الجهود لتسريع المفاوضات لزيادة إمدادات المعدات الحيوية لمرحلة جديدة من العمليات الهجومية".

وتابع: “نحن نتحدث عن أنظمة دفاع صاروخية إضافية وصواريخ بعيدة المدى وطائرات بدون طيار وأنظمة حرب إلكترونية”.