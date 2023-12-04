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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس مجلس النواب الأمريكي يضع شرطا صعبا لمواصلة دعم أوكرانيا

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب الأمريكي

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، ردًا على دعوة البيت الأبيض لتسريع الموافقة على المساعدة لأوكرانيا، إن الجمهوريين يريدون النظر في طلب كييف فقط من خلال الأموال المخصصة لحماية حدود الولايات المتحدة.

وكتب جونسون، عبر منصة “إكس”، “قرر الجمهوريون أن أي حزمة إضافية للأمن القومي يجب أن تتضمن حماية الحدود الأمريكية”.

وقال: "نعتقد أنه يمكن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضيتين إذا تفاوض الديمقراطيون في مجلس الشيوخ والبيت الأبيض بذكاء".

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وأضاف رئيس مجلس النواب الأمريكي، أن “الإدارة الأمريكية لم تكن قادرة على الرد بشكل جوهري على أي مخاوف بشأن عدم وجود استراتيجية واضحة لكييف، وطريق لحل الصراع، وخطة للسيطرة على المساعدات المخصصة من قبل دافعي الضرائب الأمريكيين”.

الولايات المتحدة رئيس مجلس النواب الأمريكي البيت الأبيض أوكرانيا

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