انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الإثنين، انقطاع كافة خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة بعد فصل المسارات الرئيسية.

وقالت شركة الاتصالات في بيان لها: "يؤسفنا أن نعلن عن قطع كامل لجميع خدمات الاتصالات والإنترنت في كامل قطاع غزة، نظرا لأن الخطوط الرئيسية التي تم إصلاحها سابقا تم قطعها مرة أخرى".

ومنذ قليل، أعلنت منظمة نت بلوكس، عن انقطاع شبه كامل للإنترنت في قطاع غزة.

وكتبت نت بلوكس، عبر منصة “إكس”: “تظهر المقاييس الحية انقطاعا شبه كامل للإنترنت في قطاع غزة.. سيشهد معظم السكان انقطاعا تاما للاتصالات”.