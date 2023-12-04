رسميا.. وزارة التعليم الإسرائيلية تمنع الأطفال الفلسطينيين من العودة إلى المدارس

أعلنت وزارة التعليم الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن الأطفال الفلسطينيين الذين تم إطلاق سراحهم مؤخرًا من الاعتقال، ممنوعون من العودة إلى المدرسة هذا الفصل الدراسي.

وقالت وزارة التعليم الإسرائيلية في بيان لها لشبكة CNN، إن الأطفال الفلسطينيين المحتجزين السابقين، وكثير منهم مراهقون يعتبرون أطفالًا بموجب القانون الدولي، لن يتمكنوا من "الدراسة في نظام التعليم وسيرافقهم ضابط إطلاق سراح مشروط" على الأقل حتى نهاية الفصل الدراسي الشتوي في 10 يناير 2024.

وأضافت الوزارة الإسرائيلية، أنه بعد هذا التاريخ، سيتم نظر عودتهم إلى المدرسة بشكل "فردي" وفق "إجراء التعديلات اللازمة على كل واحد من الطلاب".

وفي مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يقول والد الصبي الفلسطيني أحمد، الذي ورد أنه تم إطلاق سراحه كجزء من صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل، إنه "تفاجأ" عندما لم تسمح المدرسة لابنه بمواصلة تعليمه هناك.

وقال: "الآن نحن على باب المدرسة لنقول: لدينا العديد من السجناء في القدس، أطفال صغار في سن المدرسة، إنهم جيل المستقبل وبناة المستقبل ويريدون منعهم من الحصول على التعليم. سؤالنا هو: أين نذهب بأولادنا من اليوم؟".