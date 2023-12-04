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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخارجية الأمريكية: لا نريد رؤية حملة عسكرية إسرائيلية بجنوب غزة

غزة
غزة

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لا تريد رؤية حملة عسكرية إسرائيلية بجنوب غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقالت: " لا نزال نتوقع سقوط المزيد من الضحايا المدنيين نتيجة للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة وهذا صحيح للأسف في جميع الحروب".

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وأضافت: "من السابق لأوانه إجراء تقييم نهائي حول ما إذا كانت إسرائيل تستجيب للنصيحة الأمريكية لحماية المدنيين في عملياتها العسكرية على غزة".

وتابعت: " رأينا إسرائيل وهي تصدر طلبات أكثر تحديدا لعمليات الإخلاء في جنوب قطاع غزة، و نعتقد أنه تم قتل عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين وتحدثنا مع إسرائيل عن ذلك لمحاولة خفض عدد الضحايا".

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