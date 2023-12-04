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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير إعلام رقمي تكشف طرق إسرائيل في التضليل لتصديق روايتهم بشأن غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

قالت سارة نصر، خبير إعلام رقمي، إن دور الإعلام في الأوقات الطبيعية هو التوعية، وبالتالي في أوقات الحروب أن يقوم الإعلام بالتضليل فهي جريمة، وهو ما يحدث من قبل البعض في الفترة الأخيرة، وذلك من خلال بعض الأدوات، لافتة إلى أن البعض بدأ ينتبه للتضليل الإعلامي في أزمة قطاع غزة، وهو ما انعكس من خلال الرفض والمظاهرات وما إلى ذلك. 

تفاصيل حول الرواية الإسرائيلية المكذوبة 

وأضافت "نصر"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن الرواية الإسرائيلية المدعومة من قبل الغرب كانت تعتمد على الوصف بالتخويف إذ أنهم لا يصفون المقاومة الفلسطينية حماس باسمها وإنما بـ "داعش" أو بـ "النازيين الجدد".

وتابعت، أن رواية قتل الأطفال وذبـ ح واغتـ صاب النساء هي الرواية التي تم تكرارها أكثر من مرة من خلالهم، وخلقوا لها قصة من وحي الخيال، وحاولوا الترويج لها من خلال الإعلام الغربي. 

خبير إعلام رقمي الرواية الإسرائيلية لبني عسل نامج الحياة اليوم قناة الحياة المقاومة الفلسطينية حماس

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