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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسوأ مخاوف أوكرانيا.. أمريكا تعلن نبأ صادما بشأن دعم كييف

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اليوم الإثنين، إن واشنطن تعتبر الوضع في أوكرانيا صعبا للغاية.

وأضاف ميلر، خلال مؤتمر صحفي، إن “وضع القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة صعب”.

الأموال والموارد تنفد

وأوضح أنه “بالإضافة إلى ذلك، فإن الأموال المخصصة لدعم كييف سوف تنضب قريبا”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن “الولايات المتحدة تستخدم ما تبقى من المساعدات المالية المتاحة لأوكرانيا، وقد تم بالفعل استنفاد حوالي 97% من هذه الموارد”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، ردًا على دعوة البيت الأبيض لتسريع الموافقة على المساعدة لأوكرانيا، إن الجمهوريين يريدون النظر في طلب كييف فقط من خلال الأموال المخصصة لحماية حدود الولايات المتحدة.

وكتب جونسون، عبر منصة “إكس”، “قرر الجمهوريون أن أي حزمة إضافية للأمن القومي يجب أن تتضمن حماية الحدود الأمريكية”.

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وقال: "نعتقد أنه يمكن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضيتين إذا تفاوض الديمقراطيون في مجلس الشيوخ والبيت الأبيض بذكاء".

وأضاف رئيس مجلس النواب الأمريكي، أن “الإدارة الأمريكية لم تكن قادرة على الرد بشكل جوهري على أي مخاوف بشأن عدم وجود استراتيجية واضحة لكييف، وطريق لحل الصراع، وخطة للسيطرة على المساعدات المخصصة من قبل دافعي الضرائب الأمريكيين”.

واشنطن أوكرانيا الخارجية الأمريكية أمريكا

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