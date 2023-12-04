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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خسائر فادحة.. الكشف عن سبب رفض حلف الناتو التدخل في أوكرانيا عسكريا

حلف الناتو
حلف الناتو

قال الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “CIA”،  لاري جونسون، إن دول حلف الناتو لا ترسل قوات برية إلى أوكرانيا خوفًا من خسائر فادحة في المعارك ضد الجيش الروسي.

وأضاف جونسون، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي ستيفن جاردنر، أن “الغرب يقلل من شأن تصميم الروس على حماية بلادهم من أي تهديدات خارجية”.

وتابع:”خسرت أوكرانيا بشكل حاسم بكل ما يمكن أن يقدمه لها حلف شمال الأطلسي، باستثناء القوات.. ولم يتمكن حلف شمال الأطلسي من إرسال قوات لعدة أسباب، أحدها هو أن التعبئة ستستغرق وقتا طويلا، ولكن أيضا، بمجرد وصولهم إلى ساحة المعركة، سيتم تدميرهم، وبأعداد ضخمة، ولا أحد يملك الشجاعة لتحمل مثل هذه الخسائر".

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وفي وقت سابق، قال رئيس القيادة اللوجستية المشتركة لحلف شمال الأطلسي، ألكسندر سولفرانك، إن الروتين البيروقراطي يعيق حركة قوات الناتو عبر أوروبا، وهذه المشكلة قد تؤدي إلى تأخيرات خطيرة في حالة نشوب صراع مع روسيا.

الجيش الروسى حلف الناتو الناتو أوكرانيا

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