عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالتايجر.. إلهام شاهين تثير الجدل من تونس

الهام شاهين
الهام شاهين

شاركت الفنانة إلهام شاهين، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على إنستجرام ، من تونس.

وظهرت الهام شاهين بإطلالة راقية وجذابة وانيقة مرتدية شال تايجر وبنطلون أسود .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة، وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

وعلى هامش فعاليات مهرجان أيام قرطاج المسرحية نظمت إدارة المهرجان زيارة لقصر النجمة الزهراء بحضور النجمة المصرية الهام شاهين ، الاعلامية هالة سرحان ، المخرج الأمريكي روبرت ويلسون والاعلامي التونسي عماد دبور ، والكاتب الصحفي والمخرج المصري جمال عبد الناصر.

يعتبر قصر النجمة الزهراء هو أول معلم تاريخي يخضع للتسجيل ( التصنيف ) منذ حصول تونس علي استقلالها صدرة من درر العمارة العربية والاسلامية بتونس، وقد استغرق بناؤه ما يزيد عن عشرات ( 1911-1922) وقد اشترت الدولة التونسية هذا المعلم من ورثة البارون ديرنجي في نهاية عام 1989 وقررت تحويله الي مقر لمؤسسة ثقافية تعني بالموسيقي أطلق عليها اسم مركز الموسيقي العربية والمتوسطية.

IMG_3694
IMG_3694
IMG_3693
IMG_3693
IMG_3692
IMG_3692
IMG_3691
IMG_3691
الإعلامي التونسي الاعلامية هالة سرحان الدولة التونسية الفنانة إلهام شاهين أيام قرطاج المسرحية فنانة إلهام شاهين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تعلن شرطين لإنهاء الحرب على غزة فورا

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

سافرت بدونه.. خلاف حاد بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في السعودية

سعر الذهب اليوم الإثنين 4 -12-2023

بفستان جريء.. إطلالة لفنانة فلسطينية شهيرة بمهرجان البحر الأحمر

"نرفزة ملعب"| تفاصيل تحقيقات النيابة مع حسين الشحات.. وعقوبة ضخمة في انتظار محمد الشيبي

بطاقة الخدمات المتكاملة.. خطوات استخراجها وأنواع الإعاقات المسموح بها

موضوعات متعلقة

طريقة عمل المسقعة المصرية القرديحي

10 فوائد خارقة لتناول اليوسفي

فوائد خارقة لتناول الفلفل الاخضر الحار

ماذا يحدث عند تناول البيض المسلوق على الفطور

طريقة عمل طاقية السلطان الهش واللذيذة

ماذا يحدث للرجال عند تناول حمص الشام

ببدلة سوداء.. ياسمين رئيس تثير الجدل من مهرجان البحر الأحمر

بفستان ملفت.. رايا أبا راشد تثير الجدل على السجادة الحمراء

ترشيحاتنا

ما هو أفضل حد في رزق الإنسان؟ .. داعية تكشف عنه

الهيئة الوطنية: صناديق زجاجية مخصصة للاقتراع في كل لجنة بانتخابات الرئاسة 2024

الأفضل في مصر.. ميدو يعلق على عودة أحمد حجازي للملاعب

عشرات الإصابات بالرصاص الحي بين عناصر قوات الاحتلال في الضفة الغربية

المركزي لمتبقيات المبيدات ينتهي من تدريب مفتشي الحجر الزراعي

صحيفة عبرية: انتشار مرض معوي مثير للقلق في صفوف الجيش الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في مشهد مرعب.. السماء تتحول للون الدم في هذه المدينة| صور

بالتايجر.. إلهام شاهين تثير الجدل من تونس

تتجاهل طلقها.. بوسي تثير الجدل بإطلالة لافتة

امتلاك القوة| مصر تصنع الفرقاطات البحرية وتدخل نادي الكبار

فيديو

جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

منظومة حارس وتوليد النبضة الكهرومغناطسية| مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مجابهة الطائرات بدون طيار.. فيديو وصور

قلم الشيبي.. ماذا قررت النيابة بشأن حسين الشحات في واقعة لاعب بيراميدز/فيديوجراف

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ