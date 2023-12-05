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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد وحظك اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: لديك قلب ذهبي

برج الأسد
برج الأسد

يتميز مواليد برج الأسد بامتلاك القدرة على تعلم مجالات متعددة ورغم شجاعتهم الواضحة أمام الجميع إلا أنهم يمتلكون حسا عاطفيا عاليا وهم الأشخاص المولودون خلال الفترة من (23 يوليو – 22 أغسطس).

نرصد لكم برج الأسد وحظك اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي.


برج الأسد.. حظك اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023

يعرف أصحاب برج الأسد بشخصيتهم المرحة والمريحة، التى يحبها الجميع، وهو عادة ما يحب أن يلفت الأنظار إليه، سواء من خلال منقاشاته، أو بأناقته، وتميزه الذى يجعل كل من حوله فخور بمعرفته به.

حظك اليوم برج الاسد على الصعيد المهني

تبرز كقائد حقيقى فى العمل اليوم، مثل الأسد المهيب اغتنم الفرصة واظهر موهبتك الطبيعية، يمكن للمستثمرين المحتملين تقدير رؤيتك، ومكافأتك بالترقيات أو التقدير الذى تستحقه، قد يؤدى رأيك المنطقى إلى إحداث تغييرات إيجابية فى مجالك المهنى.

 

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برج الأسد حظك اليوم عاطفيا

لديك قلب ذهبى، استخدم هذه الصفة فى تقوية علاقتك بشريك حياتك، ولا تخشى التحدث عن مشاعرك له، أما أنت أيها العازب، لا تختبئ خلف ستائر مخاوفك، فهو يومك لجذب شخص مميز.

برج الأسد اليوم صحيا

ركز اليوم بشكل كبير على صحتك، من خلال اتباع نظام غذائى صحى أو اتباع تمارين رياضية مناسبة لك، واستثمر وقتك في ممارسة الأنشطة التى تحبها، سواء كان ذلك من خلال ممارسة المشى لمسافات طويلة أو الرسم أو طهى وجبة صحية.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

غالبا ما تختبئ الفرص خلف الخيارات الصعبة، عليك أن تنتبه للمرحله المقبلة، فهناك المزيد من التطورات فى علاقاتك وحياتك المهنية والمالية، والاجتماعية.

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