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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس وحظك اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023: اتبع تعليمات الطبيب

برج القوس
برج القوس

يعد اليوم لمواليد برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، هو يوم رائع، وخاصة للذين تمت دعوتهم لاغتنام الفرصة للبدء في مشروع جديد تمامًا وإطلاق العنان لإمكاناتهم الإبداعية.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.


توقعات برج القوس

لديك قدرة على اتخاذ قراراتك دون الاعتماد على آراء الآخرين. أنت اليوم شخص قوي جدا وقادر على حل مشاكلك. غالبا كنت تشعر أن من حولك يحاولون تغيير رأيك وأفكارك ولكن هذا الأمر مستحيل اليوم. كل الأمور تسير على ما يرام والظروف كلها لصالحك.

برج القوس اليوم مهنيا

لا تحاول أن تقلد أحد من زملائك وأرسم لنفسك اتجاه مميز لك يجعلك متفردا عن غيرك، مما يزيد من ثقتك بنفسك مع مرور الوقت ويساعدك على الانطلاق والوصول للمنصب الذى تحلم به.

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برج القوس حظك اليوم علي الصعيد العاطفي

لا تقلق أو تتوتر وتحلّ بالشجاعة واعترف بحقيقة مشاعرك للشخص المميز في حياتك لعلك بهذا الاعتراف تبدأ علاقة عاطفية كنت تحلم بها طوال الوقت.

برج القوس اليوم على الصعيد الصحي

اتبع تعليمات الطبيب حتى تستعيد عافيتك من جديد، وتخلى عن العادات غير الصحية التي اتبعتها الفترة الماضية وجعلتك تشعر بالكسل .

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج القوس خلال الفترة المقبلة، أن يهتم بصحته ويمارس التمارين الرياضية المناسبة له ويتبع نظاما غذائيا صحا غنيا بالعناصر الغذائية.

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