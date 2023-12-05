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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

جوليا روبرتس تخرج عن صمتها بشأن حبيبها السابق.. ماذا قالت؟

جوليا روبرتس تخرج
جوليا روبرتس تخرج عن صمتها بشأن حبيبها السابق.. ماذا قالت؟

خرجت جوليا روبرتس، الممثلة الأمريكية الشهيرة عن صمتها بشان وفاة حبيبها السابق، ماثيو بيري في مقابلة جديدة مع ET، رغم أنها تجنبت الحديث عن الأمر نفسه على قناة ABC's The View خلال الساعات القليلة الماضية. 

 عرضت المضيفة المشاركة، سارة هاينز، الموضوع من خلال الإشارة إلى وفاة بيري وطالبت روبرتس بمشاركة ذكرياتها المفضلة عن الظهور الشهير في حلقة ما بعد Super Bowl من المسرحية الهزلية عام 1996.

وقالت هينز: “كما تعلمون، مات ماثيو بيري مؤخرًا، هل لديك ذكرى مفضلة عن وقتك معه؟". 

ردت  جوليا روبرتس: « باعتباري متعصبة لكرة القدم، فإن الظهور في حلقة Super Bowl جعلني أشعر بأنني أقرب كثيرًا إلى Super Bowl، وهو ما لم أذهب إليه من قبل، ثم قامت منسقة العرض ووبي جولدبرج بدعوة روبرتس لحضور مباراة Super Bowl لهذا الموسم كأصدقاء.

جوليا روبرتس وماثيو بيري

وفي مقابلة مع برنامج Entertainment Tonight نشرت اليوم، قالت روبرتس، عندما سُئلت عن بيري: "الوفاة المفاجئة لأي شخص صغير جدًا أمر مفجع، و أعتقد أن هذا يساعدنا جميعًا على تقدير ما لدينا والاستمرار في العمل بطريقة إيجابية قدر الإمكان». 

ونبهت روبرتس لـ ET إن طاقم فريندز بأكمله كان مرحبًا، وأن التجربة كانت "وقتًا ممتعًا حقًا" وتركت لها "كل الأفكار والمشاعر الجيدة".

وفي مذكراته لعام 2022 الأصدقاء والعشاق والشيء الكبير، تذكر بيري باعتزاز، علاقته الرومانسية التي استمرت 3 أشهر مع روبرتس، والتي بدأت عندما وافقت على الظهور كضيفة على برنامج Friends بشرط أن يكون دورها جزءًا من تشاندلر بينج. 

وكتب بيري الذي توفي عن عمر يناهز 54 عامًا بسبب غرق في حوض الاستحمام الساخن الخاص به، والذي لعب دور تشاندلر، في الكتاب: "إن المواعدة مع جوليا روبرتس كانت أكثر من اللازم بالنسبة لي، لقد كنت على يقين دائمًا من أنها سوف تنفصل عني، لماذا لا؟ كنت لا يكفي؛ لا أستطيع أن أكون كافيا أبدا؛ لقد كنت مكسورًا، منحنيًا، غير محبوب، لذا بدلاً من مواجهة الألم الحتمي لفقدها، انفصلت عن جوليا روبرتس الجميلة والمتألقة”.

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