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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تيكتوكر أمريكي شهير يسخر من بلاده بطريقة ذكية.. فيديو

استبدلت طالبان بطالبان|
استبدلت طالبان بطالبان| تيكتوكر أمريكي شهير يسخر من بلاده

وجه تيكتوكر أمريكي شهير رسالة سخرية إلى بلاده التي قضت 20 عام تحارب طالبان لتستبدلها بطالبان أخرى!

رسالة للمحبطين

أوضح مقطع فيديو تم تداوله على منصة إكس للتواصل الاجتماعي تيك توكر أمريكي يوجه رسالة لمتابعيه قائلًا: إذا كنت تشعر بعدم الفائدة فتذكر أن أمريكا قضت 20 عام وأنفقت تريليونات الدولارات وقتلت الآلاف لمحاربة طالبان وفي النهاية "استبدلت طالبان بطالبان!".

وبدأت الحرب بين أمريكا وطالبان منذ عام 2001 عقب هجمات 11 سبتمبر التي شنتها طالبان على أهداف محددة بأمريكا. وذلك من خلال غزو القوات الأمريكية وحلفائها لدولة أفغانستان التي تحكمها طالبان بهدف حرمان أفراد القاعدة من الحصول على ملجأ آمن لعملياتهم في البلاد.

وفي عام 2021 انسحبت القوات الأمريكية من أفغانستان وانتهت الحرب الأمريكية الطالبانية. 

والآن، تدعم السلطات الأمريكية بكل قوة دولة إسرائيل في هجماتها ضد حركة حماس ومواطني قطاع غزة حيث تقدم لها مساعدات دفاعية بقيمة 3 مليار و 800 مليون دولار سنويًا. كما أن الطائرات الإسرائيلية التي تستخدم في القصف الجوي على غزة هي طائرات أمريكية الصنع،  بحسب ما ورد على موقع بي بي سي الإخباري.

تيكتوكر أمريكي رسالة سخرية طالبان أمريكا أفغانستان هجمات 11 سبتمبر

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