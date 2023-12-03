تيكتوكر أمريكي شهير يسخر من بلاده بطريقة ذكية.. فيديو

وجه تيكتوكر أمريكي شهير رسالة سخرية إلى بلاده التي قضت 20 عام تحارب طالبان لتستبدلها بطالبان أخرى!

رسالة للمحبطين

أوضح مقطع فيديو تم تداوله على منصة إكس للتواصل الاجتماعي تيك توكر أمريكي يوجه رسالة لمتابعيه قائلًا: إذا كنت تشعر بعدم الفائدة فتذكر أن أمريكا قضت 20 عام وأنفقت تريليونات الدولارات وقتلت الآلاف لمحاربة طالبان وفي النهاية "استبدلت طالبان بطالبان!".

فى سخرية من العيار الثقيل



توكتوكر امريكي شهير : اذا كنت تشعر بعدم الفائدة فتذكر ان امريكا قضت ٢٠ سنة وانفقت التريلونيات وقتلت الالاف وفي النهاية استبدلت طالبان بطالبان #اقطع_صور_السيسي#غزه_الان#ابوعبيده#غزة_تحت_القصف #تل_أبيب #غزه_تقاوم_وستنتصر#أفغانستان pic.twitter.com/M9lUeZn6Jj — صقر قريش 🇪🇬 ☪️(الا رسول الله)☪️🇵🇸 (@Sagr_Quraish) December 3, 2023

وبدأت الحرب بين أمريكا وطالبان منذ عام 2001 عقب هجمات 11 سبتمبر التي شنتها طالبان على أهداف محددة بأمريكا. وذلك من خلال غزو القوات الأمريكية وحلفائها لدولة أفغانستان التي تحكمها طالبان بهدف حرمان أفراد القاعدة من الحصول على ملجأ آمن لعملياتهم في البلاد.

وفي عام 2021 انسحبت القوات الأمريكية من أفغانستان وانتهت الحرب الأمريكية الطالبانية.

والآن، تدعم السلطات الأمريكية بكل قوة دولة إسرائيل في هجماتها ضد حركة حماس ومواطني قطاع غزة حيث تقدم لها مساعدات دفاعية بقيمة 3 مليار و 800 مليون دولار سنويًا. كما أن الطائرات الإسرائيلية التي تستخدم في القصف الجوي على غزة هي طائرات أمريكية الصنع، بحسب ما ورد على موقع بي بي سي الإخباري.