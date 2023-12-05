رسالة أمين الفتوى إلى امرأة عادت للصلاة بعد فترة انقطاع

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصلة تدعى "إيمان"، مفاده، إنها كانت منقطعة عن الصلاة وأكرمها الله- سبحانه وتعالى- بأن داومت عليها، وتريد أن تعرف كيفية قضاء الصلاة الفائتة وهل يمكن قضاء السنة أيضا؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى له: "نبارك لها على عودة صلتها بالله، فالصلاة صلة بين العبد وربه، وفى حال انقطاعها تنقطع الصلة مع الله، وهذا أمر يحتاج إلى مباركة وتهنئة".

وتابع: "تستمر على ما هى عليه ولا تثقل على نفسها ويمكن أن تصلى مع كل فرد فرد ثانى، ولا تقضى السنن حتى لا تثقل على نفسها فتترك الصلاة مرة أخرى".