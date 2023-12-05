جنود الاحتلال يغتالون الأطفال وألعابهم.. فيديو مثير للغضب لإسرائيليين يستفزون أهل غزة

طال الغضب المواقع الاجتماعية بعد انتشار مقاطع فيديو تظهر جنودا إسرائيليين وهم يتجولون على دراجاتهم في أنقاض المنازل المدمرة بقصف الاحتلال الإسرائيلي الأخير لقطاع غزة.

وبحسب المقاطع المتداولة ظهر جنود الاحتلال الإسرائيلي مستفزين الفلسطينيين بمشاهدهم المستهزئة وما يظهرونه من ضحك أثناء تجولهم بالدرجات وهم يرقصون على أنقاض القصف.

وعبر ناشطون ومؤيدون للقضية الفلسطينية عن غضبهم الشديد تجاه المشاهد التي تظهر تعامل الجنود الإسرائيليين بسخرية واستهتار في محنة أهالي غزة بعد تدمير منازلهم، مطالبين بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت المقاطع كل الشكوك حول سياسة الاستعلاء التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حق شعب غزة المحاصر.