عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جنود الاحتلال يغتالون الأطفال وألعابهم.. فيديو مثير للغضب لإسرائيليين يستفزون أهل غزة

صدى البلد

طال الغضب المواقع الاجتماعية بعد انتشار مقاطع فيديو تظهر جنودا إسرائيليين وهم يتجولون على دراجاتهم في أنقاض المنازل المدمرة بقصف الاحتلال الإسرائيلي الأخير لقطاع غزة.

وبحسب المقاطع المتداولة ظهر جنود الاحتلال الإسرائيلي مستفزين الفلسطينيين بمشاهدهم المستهزئة وما يظهرونه من ضحك أثناء تجولهم بالدرجات وهم يرقصون على أنقاض القصف.

txt

مخططات ملعونة.. السفير محمد حجازي يعدد أخطاء إسرائيل الكبرى في حرب غزة

txt

بأمر من نتنياهو.. إسرائيل تخطط لإغراق أنفاق حماس بمياه البحر

وعبر ناشطون ومؤيدون للقضية الفلسطينية عن غضبهم الشديد تجاه المشاهد التي تظهر تعامل الجنود الإسرائيليين بسخرية واستهتار في محنة أهالي غزة بعد تدمير منازلهم، مطالبين بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت المقاطع كل الشكوك حول سياسة الاستعلاء التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حق شعب غزة المحاصر.

@blinxnews استمتاع أم استفزاز؟ جنود إسرائيليون "يلهون" على دراجات هوائية وسط الركام في غزة وبعضهم عمد إلى تحويل المدارس المنكوبة إلى نواد رياضية #غزة #فلسطين #إسرائيل #دراجات_الهوائية #رياضة ♬ original sound - blinxnews
الاحتلال الاسرائيلي إسرائيل احتلال الشعب الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة ناهد فريد شوقى وصلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

صدمة الوسط الفنى.. مسيرة ناهد فريد شوقى الفنية ومعاناتها بعد وفاة ابنها

أحمد عبد القادر خارج الأهلي.. معتز إينو يكشف السبب على الهواء

خطة الحكومة لمحاصرة وإسقاط الدولار.. مدبولي ومعيط وعبد الله في مهمة وطنية

300 جنيه|الذهب ينزلق من أعلى سعر في تاريخه.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

أخطر الظواهر الجوية.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بشأن الطقس

ترشيحاتنا

بصورة هدى المفتى وأبيوسف.. صدمة لعشاق ويجز| اعرف التفاصيل

حث المزارعين على زيادة مساحة محصول القمح.. أبرز أخبار الزراعة ×المحافظات

أحداث غزة تهيمن على القمة الخليجية اليوم.. والبيان الختامي يحمل إدانة للاحتلال

القباج تزور الأقصر وتستكمل مسيرة دعم صغار الصيادين ضمن مبادرة "بر أمان"

قمة التعاون الخليجي بالدوحة.. أمير قطر يستقبل ملك البحرين

هتـ.ك عرض وشروع في قتـ.ل|تفاصيل مثيرة في واقعة التعدي على فتاة المرج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيديكس 2023| الهيئة العربية للتصنيع تكشف عن منتجات مصرية رادعة لأول مرة

احترس من فضلك| أمطار تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

صدمة الوسط الفنى.. مسيرة ناهد فريد شوقى الفنية ومعاناتها بعد وفاة ابنها

فيديو

جنود الاحتلال يغتالون الأطفال وألعابهم.. فيديو مثير للغضب لإسرائيليين يستفزون أهل غزة

وفاة ناهد فريد شوقى.. ماذا قالت عن علاقتها بوالدها ووالدتها هدى سلطان وابنها

ببراد منزلي.. طفلة فلسطينية تبيع الشاي أمام مستشفى ناصر بغزة.. فيديو

جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ