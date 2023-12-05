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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل امتحانات الترم الأول.. تنبيه هام من حقوق عين شمس للطلاب بشأن المصروفات

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

وجهت كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس، بسرعة سداد المصروفات الدراسية للطلاب في الفرق الأربعة بالشعبة الإنجليزية، وذلك لتفادى وقف قيد الطالب ومنعه من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

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وأكدت كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أنه يجب على الطالب سداد المصروفات المتأخرة علية لسنوات سابقة، بالإضافة إلى سداد المصروفات الدراسية للعام الجامعي الحالي 2023-2024، وذلك قبل يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023.

وكان مجلس جامعة عين شمس برئاسة  الدكتور محمد ضياء، رئيس الجامعة، كرم الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة السابق لشئون التعليم والطلاب، تقديرا لجهوده وإسهاماته الرائدة في تطوير قطاع التعليم والطلاب.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الجامعة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، وبمشاركة المستشار عمر مروان، وزير العدل، ومحمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

كما شهد التكريم الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية الأسبق ورئيس جامعة عين شمس الأسبق، والدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس السابق، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة السابق لشئون الدراسات العليا والبحوث، والعمداء أعضاء المجلس.

في كلمته، أشاد رئيس الجامعة بالتفاني والالتزام الذي قدمه الدكتور عبد الفتاح سعود خلال فترة عمله كنائب لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مثنيًا على إنجازاته الملموسة، وإسهاماته الفعالة في مجالات التعليم ورعاية الطلاب.

وأكد أن لها أثرًا كبيرًا ومكانة مميزة في تاريخ الجامعة، متمنيًا المزيد من التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية والأكاديمية المتميزة.

من جانبه، أعرب الدكتور عبد الفتاح سعود عن خالص تقديره وامتنانه للتكريم، مؤكدًا سعادته بما قدمه للجامعة واعتزازه بكونه جزءًا من فريق عمل مميز وملهم.

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