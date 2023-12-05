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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تطلق مجلة علمية جديدة لدعم النشر الدولى

جامعة حلوان تطلق
جامعة حلوان تطلق مجلة علمية جديدة لدعم النشر الدولى

أطلقت جامعة حلوان مجلة علمية جديدة متعددة التخصصات في مختلف المجالات العلمية، بهدف دعم البحث العلمي والنشر الدولي، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

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وقال الدكتور قنديل إن إطلاق هذه المجلة يأتي ضمن سعي الجامعة الدائم لدعم قطاع الدراسات العليا وتشجيع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على النشر العلمي الدولي.

وأوضح الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن المجلة الجديدة ستصدر تحت مظلة دار نشر إلسيفير العالمية Elsevier "Digital commons ووفقاً لمعايير النشر الدولي.

وأشار إلى أن المجلة ستفتح المجال لنشر الأبحاث العلمية في مختلف التخصصات بكليات الجامعة كالطب والعلوم  والصيدلة والهندسة والتمريض وتكنولوجيا التعليم، مؤكداً أن هذا الإصدار الجديد سيسهم في تعزيز تصنيف الجامعة، ورفع معامل تأثيرها على المستوى المحلي والإقليمي.

جامعة حلوان تطلق مجلة علمية جديدة لدعم النشر الدولى
جامعة حلوان تطلق مجلة علمية جديدة لدعم النشر الدولى
جامعة حلوان مجلة علمية جديدة الدكتور السيد قنديل دعم البحث العلمي Jobs Education

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