سرايا القدس تكبد جيش الاحتلال خسائر فادحة

أعلنت سرايا القدس أنها استهدفت بقذائف "التاندوم" دبابتين صهيونيتين في شارع مشتهى بحي الشجاعية.

وذكرت سرايا القدس، في بيان لها، أنها استهدفت أيضا آلية عسكرية صهيونية بقذيفة (RPG) قرب مخبز العودة في محور التقدم شرق خان يونس.

وأكدت سرايا القدس خوض مجاهديها اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع جنود العدو الصهيوني بمحيط مسجد أبو دلال في محاور التقدم شرق مدينة خان يونس.

وأعلنت المقاومة الفلسطينية منذ ساعات الصباح الأولى استهداف عدد كبير من الآليات الإسرائيلية المتوغلة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت كتائب القسام إلى استهداف مجاهديها 8 آليات صهيونية بقذائف “الياسين 105” شرق مدينة خان يونس، بجانب استهداف دبابة متوغلة شرق خان يونس أيضا بقذيفة ياسين 105.