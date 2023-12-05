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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل للجيش الأردني بشأن تهديدات قادمة من الأراضي السورية.. تفاصيل

الجيش الأردني
الجيش الأردني

نجحت المنطقة العسكرية الشرقية الأردنية في تنفيذ عملية نوعية بأحد مواقعها ضمن منطقة مسؤوليتها، حيث تمكنت من إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية ومقتل ثلاثة مهربين.

ووفق بيان صادر عن الجيش الأردني؛ فقد صرَّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم.

وذكر المصدر ذاته أنه تم العثور على (233) ألف حبة كبتاجون، و(528) كف حشيش، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وشدد المصدر علي أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

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