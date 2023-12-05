تجميد أصول السنوار.. قرار فرنسي عاجل بشأن حركة حماس لمدة 6 أشهر

نشرت الجريدة الرسمية الفرنسية اليوم، الثلاثاء، قرارا بتجميد أصول القائد في حركة حماس بغزة يحيى السنوار، الذي تعتبره إسرائيل العقل المدبر لهجوم 7 أكتوبر على أراضيها، وذلك لمدة ستة أشهر.

ووفق المرسوم؛ فقد نص القرار الذي دخل حيز التنفيذ اليوم على أن "الأموال والموارد الاقتصادية التي يملكها أو التي يتحكم فيها يحيى السنوار تخضع لتجميد أصول" وفق ماذكرت “العربية”.

يذكر أن الاحتلال تعتبر يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة منذ 2017، العقل المدبر لهجمات السابع من أكتوبر، وهو على رأس قائمتِها للمستهدفين في الحركة، حيث يصفونه بالرجل الميت.

وغادر السنوار السجون الإسرائيلية عام 2011 وتحديدا في صفقة تبادل الأسرى مع الجندي شاليط، حيث اعتقدت وقتَها الاستخبارات الإسرائيلية أن يحيى السنوار لم يعد يشكل تهديدا باعتبارِه قضى نحو 23 عاما في السجونِ الإسرائيلية، وربما يتفرغ لكتابة مذكراتِه.