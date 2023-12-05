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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناشئو الريشة الطائرة يغادرون إلى زيمبابوي للمشاركة في بطولة إفريقيا تحت 15 سنة

صدى البلد

غادرت صباح اليوم الثلاثاء، بعثة المنتخب الوطني لناشئي الريشة الطائرة تحت 15 سنة متوجهة إلى زيمبابوي للمشاركة في بطولة أفريقيا والمقرر إقامتها خلال الفترة من 6 وحتى 15 ديسمبر الجاري.

وتضم قائمة الفراعنة في البطولة القارية 8 لاعبين بواقع 4 لاعبين و4 لاعبات ويضم منتخب الناشئين كلًا من: "مؤمن خالد محمد، أحمد محمد عبد العال، محمد عمرو نعمان، وعمر أحمد الصبان".

فيما يضم منتخب الناشئات كلًا من: "نور محمد فكري، رحيمة حسين خالد، ملايكة محمد حسن، وميرا علي عبد الغفور“.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في زيمبابوي، كريم أحمد شديد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة، بينما يقود المنتخب فنيًا هشام سليمان، ويعاونه محمد أبو الحمد في منصب المدرب العام.

ويطمع أبناء النيل في العودة إلى القاهرة محملين بالعديد من الميداليات وحصد لقب البطولة القارية.

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